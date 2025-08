Aşık Olduğumuzda Vücudumuzda Neler Olup Bitiyor?

İşte tam bu sırada dopamin sahneye çıkıyor. Dopamin beynin ödül sistemini tetikliyor, bu da “onu düşünmeden duramıyorum” haline yol açıyor. Her mesajı, her tebessümü, her sözü beynimiz ödül gibi algılıyor. Bu yüzden bazen takıntılı gibi hissediyoruz ama panik yok, bu geçici bir kimyasal etki. (Yani en azından genelde.)