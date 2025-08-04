Aşık Olduğumuzda Vücudumuzda Neler Olup Bitiyor?
Aşkı tanımlamak zordur, ancak yoğun bir derin sevgi hissi olarak tanımlanabilir. En temel düzeyde bilim aşkı beyin tarafından salgılanan bir kimyasal kokteyli olarak görür. Aşk popüler kültürümüze hakimdir ve sayısız şarkı, film ve edebiyat ve sanat eserinin konusudur. Peki aşkı hissettiğimizde bedenimizde neler oluyor?
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İlk olarak sahnede beyin var!
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Vücut hemen alarm veriyor ve kalp biraz daha hızlı çarpıyor.
Olayın en etkili elemanı olan dopamin sahneye çıkıyor!
Beyin hemen bazı filtreleri kapatıyor.
Beyin filtreleri kapattıktan sonra oksitosin ve vazopressin hormonları devreye giriyor.
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Temas etmenin kimyasal bir karşılığının olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!
Aşkın şekli değişir ama bitmemesi her zaman daha mutlu eder.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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