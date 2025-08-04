Aşık Olduğumuzda Vücudumuzda Neler Olup Bitiyor?

Sadece öpüşmek ya da dokunmak bile aşkı pekiştiren bir şey çünkü o anlarda oksitosin daha çok salgılanıyor. Hatta sırf birine sarıldığımızda bile beyin “tamam, burası güvenli bir yer” mesajı gönderiyor. Yani fiziksel yakınlık sadece romantik değil, nörokimyasal olarak da destekleyici bir şey.