Artık "Elimin Lezzeti Yok" Diyemeyeceksiniz: Yemeklerin Tadını Arşa Çıkartacak 10 Tüyo

Restoranlara gittiğinizde özellikle et ürünlerinde pişirme sıcaklığını nasıl istediğinizi soruyorlar. Bu tercih işte bu kadar önemli. Yapacağınız yemekte doğru sıcaklığı bularak pişirdiğinizde hem dokuyu hem lezzeti artırırsınız. Etleri mühürlerken yüksek ısı kullanın, yavaş pişirirken de düşük sıcaklığı seçin.

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