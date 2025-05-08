Aileden Zengin Olmayıp Yaptığı Yatırımla Milyarder Olmayı Başarmış 10 İş İnsanı

Günümüzde dünyanın en zengin insanlarından sayılsa da bir zamanlar normal standartlara sahip olan, hatta yoksul olan çok fazla iş insanı var. Ancak aile servetinin olmaması, onları girişimci yetenekleriyle milyarder olmaktan alıkoymamış. İlham verici hikayelerde bugün, aileden zengin olmayıp sonradan milyarder olan insanları ele aldık.

İşte kıvrak zekaları ve karlı yatırımlarıyla kendi imparatorluklarını adım adım inşa eden isimlerden bazıları!