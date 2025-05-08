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Aileden Zengin Olmayıp Yaptığı Yatırımla Milyarder Olmayı Başarmış 10 İş İnsanı

etiket Aileden Zengin Olmayıp Yaptığı Yatırımla Milyarder Olmayı Başarmış 10 İş İnsanı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 14:01

Günümüzde dünyanın en zengin insanlarından sayılsa da bir zamanlar normal standartlara sahip olan, hatta yoksul olan çok fazla iş insanı var. Ancak aile servetinin olmaması, onları girişimci yetenekleriyle milyarder olmaktan alıkoymamış. İlham verici hikayelerde bugün, aileden zengin olmayıp sonradan milyarder olan insanları ele aldık. 

İşte kıvrak zekaları ve karlı yatırımlarıyla kendi imparatorluklarını adım adım inşa eden isimlerden bazıları!

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1. Warren Buffett

164,7 milyar dolarlık yatırımıyla dünyanın en zengin iş insanlarından olan Warren Buffett; Duracell, Geico, Coca Cola ve popüler restoran zinciri Dairy Queen dahil olmak üzere 60'tan fazla şirkette paya sahip. Para kazanmaya küçük yaşlarda gazete dağıtarak başlayan Buffett, henüz 11 yaşındayken tamamen kendi kararıyla ilk hisse senedini satın alarak iş dünyasına atıldı. 30 yaşına geldiğinde ise yatırım şirketi Berkshire Hathaway'i dev bir imparatorluğa dönüştürmüştü. Buna rağmen bugün de gayet mütevazi bir yaşam tarzına sahip olması ve hızlı karar almayıp uzun vadeli yatırım yapmasıyla bilinir.

2. Howard Schultz

New York şehrinin yoksul Brooklyn bölgesinde büyüyen Howard Schultz, bugün Starbucks'ı sınırlar ötesine taşımasıyla bilinen girişimci. Spor bursuyla üniversite okuyan Schultz, mezun olduktan sonra Starbucks'ın operasyon ve pazarlama müdürü olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında henüz 60 mağazalık küçük bir kahve dükkanı olan markayı, 2015 yılında 27 binden fazla şubeli dünya devi bir zincir haline getirerek kendi servetini katladı. Bugün 3,2 milyar dolarlık servete sahip.

3. Roman Abramovich

3. Roman Abramovich

Yetim bir çocuktan, 9,2 milyar dolarlık servete sahip bir Rus oligarka dönüşen Roman Abramovich de imparatorluğunu kendi inşa edenlerden. Girişimcilik dünyasındaki ilk fırsatı eşine pahalı bir düğün hediyesi alarak edinen Abramovich, genç yaşta üniversiteden ayrılarak iş dünyasına atıldı. 1995 yılında bugün bir petrol devi olan Sibneft firmasını düşük fiyattan almayı başardı. Üzerine yüksek potansiyelli çelik ve alüminyum üreticisi firmalara dahil oldu. 2003 yılında ise ona dünya çapında ün kazandıracak yatırımını yaparak İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satın aldı. 2022 yılında bu karlı yatırımı yüksek fiyatla elden çıkardı.

4. Larry Ellison

4. Larry Ellison

Larry Ellison, Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle'ın kurucusu ve bugün 168,5 milyar dolarlık servete sahip. New York banliyösünde büyüyen Ellison'ın ailesi o kadar fakirdi ki, o zatürreye yakalandığında ona bakamamıştı. Maddi sebeplerden ötürü teyzesinin yanında kalan Ellison, hayatında baba figürü olmadan yetişti ve uzun süre teyzesini öz annesini sandı. Bu kadar zorlu bir hayatın sonunda 1977 yılında ufak çaplı bir veri yönetim şirketi kurdu. Ortaklarıyla birlikte hayata geçirdiği bu proje zamanla büyüyerek 1982 yılında Oracle adını aldı ve onu milyarder rütbesine taşıdı.

5. Guy Laliberté

5. Guy Laliberté

Kanadalı girişimci Guy Laliberté, kariyerine bir sirkte akrobat olarak çalışarak başlamıştı. Akordeon çalmak, ateş yutmak, ip üstüne yürümek gibi hünerler sergileyen Laliberté, 1987 yılında bir sanat festivaline katılmak için büyük bir risk aldı. Geri dönüş parası olmamasına rağmen bir sirk grubunu festivale götüren Laliberté'nin bu girişimi olumlu sonuç verdi. Çünkü ardından dünyaca ünlü Cirque du Soleil topluluğunun kurulmasını sağladı. Bugün 2 milyar dolara yakın yatırımıyla uzay turisti ve profesyonel poker oyuncusu olan Laliberté, dünyanın en zengin isimleri arasında.

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6. Ursula Burns

6. Ursula Burns

New York'un çeteleriyle ünlü bir konumunda yetişen Ursula Burns, sadece zengin ve başarılı bir kadın değil. Aynı zamanda siyahi kadınlar için ilham verici bir örnek. Bekar bir anne tarafından sosyal konutta büyüye Burns, 1980 yılında üniversite eğitiminin ardından teknoloji şirketi Xerox'ta stajyer olarak işe girdi. Yıl 2009 olduğunda ise şirketin CEO koltuğunda oturuyordu. Azmi ve kararlılığıyla kariyerinde adım adım yükselen Burns, bu başarısıyla ABD'deki en yüksek net ciroya sahip 500 kurumdan birini yöneten ilk Afro-Amerikalı kadın olarak da tarihe geçti.

7. Francois Pinault

7. Francois Pinault

Fransız iş insanı Francois Pinault, 17 milyar dolarlık servetini sıfırdan yarattı. 1947 yılında liseden ayrılıp kereste ticaretine atıldığında oldukça yoksuldu. Fakat yorulmadan çalışmaya devam ederek 1970'lerde kendine ait küçük firmalar satın almayı başarmıştı. Acımasız iş taktikleriyle bilinen Pinault, çürük tahvilleri ve batmanın eşiğindeki şirketleri satın almasıyla bilinirdi. Bu taktikler o kadar başarılı oldu ki Gucci, Yves St. Laurent ve Stella McCartney gibi markaların üst çatısı Kering'i kurmasını sağladı.

8. Zdenek Bakala

8. Zdenek Bakala

Zdenek Bakala, 19 yaşındayken komünist Çekoslavakya'dan kaçtığında cebinde 50 dolarlık bir banknot vardı. Amerika'ya kaçarak kumarhanede bulaşık yıkamaya başlayan Bakala, üniversite bursu kazanarak işletme okuluna kayıt oldu. Bir süre bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra 1994 yılında ülkesine dönerek Prag'ın ilk yatırım bankasını kurdu. 2015 yılında ise hem bir kömür şirketine hem de demir cevher firmasına başkanlık yapıyordu.

9. Sheldon Adelson

9. Sheldon Adelson

Sheldon Adelson, Massachusetts eyaletinde ve yoksul bir ailede büyüdü. 12 yaşında gazete satmaya başlayarak ilk parasını kazanan Adelson, birkaç yıl sonra aynı bölgede kendi otomatik satış makine projesini başlatmıştı. Kıvrak zekasıyla bilinen Adelson, otel tuvalet malzemesi paketleme ve ipotek komisyonculuğu gibi sayısız alanda şansını denedikten sonra hayatındaki başarıyı bir fuar fikri geliştirerek yakaladı. Dünyanın en ünlü teknoloji fuarı COMDEX'i ve dev kumarhane zinciri Las Vegas Sands'i kuran isim, risk almayı bilen bir girişimci olarak biliniyor.

10. Jan Koum

10. Jan Koum

Ukrayna'da yoksul bir ailede büyüyen girişimci ve programcı Jan Koum, bugün hemen herkesin telefonunda yer alan WhatsApp'ın kurucusu ve 16 milyar dolarlık servete sahip. Çocukken annesiyle birlikte Amerika'ya göç eden Koum, uzun süre sosyal yardımlarla geçindi. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak önce Yahoo'da çalışmaya başladı, ardından mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kurdu. Uygulama, 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındığında kendi başarı hikayesini yazmıştı.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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