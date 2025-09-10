Artık Anne Olmaya Hazır Olduğunu Açıklayan Hadise'nin İtirafı X'te Gündem Oldu!
Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatı ve geleceğe dair planlarıyla gündemde. Daha önce kısa süreli bir evlilik yaşadığı Mehmet Dinçerler ve ardından yönetmen Şenol Sönmez ile birlikteliğiyle magazin dünyasında sık sık konuşulan Hadise, bu kez samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
L’Officiel Türkiye dergisine konuşan şarkıcı, anne olma hayalini ve aşka bakışını anlatarak çarpıcı sözler söyledi. O sözler X'te gündem oldu.
Mehmet Dinçerler'le kısa süreli evliliği sona eren ve ardından yönetmen Şenol Sönmez ile birlikteliği uzun sürmeyen Hadise, artık anne olmayı hayal ettiğini açıkladı.
