onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Artık Anne Olmaya Hazır Olduğunu Açıklayan Hadise'nin İtirafı X'te Gündem Oldu!

Artık Anne Olmaya Hazır Olduğunu Açıklayan Hadise'nin İtirafı X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2025 - 14:11

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatı ve geleceğe dair planlarıyla gündemde. Daha önce kısa süreli bir evlilik yaşadığı Mehmet Dinçerler ve ardından yönetmen Şenol Sönmez ile birlikteliğiyle magazin dünyasında sık sık konuşulan Hadise, bu kez samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. 

L’Officiel Türkiye dergisine konuşan şarkıcı, anne olma hayalini ve aşka bakışını anlatarak çarpıcı sözler söyledi. O sözler X'te gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Dinçerler'le kısa süreli evliliği sona eren ve ardından yönetmen Şenol Sönmez ile birlikteliği uzun sürmeyen Hadise, artık anne olmayı hayal ettiğini açıkladı.

Mehmet Dinçerler'le kısa süreli evliliği sona eren ve ardından yönetmen Şenol Sönmez ile birlikteliği uzun sürmeyen Hadise, artık anne olmayı hayal ettiğini açıkladı.

“Dünya kötüleşiyor ama ben bu karanlığa güzel bir evlat bırakacağım” şekline gelecek planlarından bahseden Hadise, anne olmanın kendisini nasıl değiştireceğine dair duygularını da paylaştı: “Çocuğumu bu dünyadan uzak tutmak isterim. Çünkü o, bu hayatı seçmeyecek. Özgürce yaşasın isterim ama aynı zamanda çocuğuyla kaliteli vakit geçiren bir anne olmak isterim. Telefonda değil, yanında… Biliyorum, çocuğum olursa beni bambaşka bir kadın yapacak.”

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Hadise, geçmişteki duygusal yaklaşımına kıyasla artık daha net sınırları olduğunu belirtti: “Üç yıl önce sorsaydın umutsuz bir romantiktim. Ama artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hadise’yi olduğu gibi kabul etmeyenle mutlu olamam. Gereksiz insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum.”

O ifadeler X'te gündem oldu:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın