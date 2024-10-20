Arabasını Dikey Süpürgeyle Temizleyecek Kadar Sevenlerin 10 Ortak Özelliği
Arabasını Dikey Süpürgeyle Temizleyecek Kadar Sevenlerin 10 Ortak Özelliği
Arabasını ikinci evi görenlerin sayısı hiç de az değil. Eğer sen de onlardan biri olduğunu düşünüyorsan mutlaka arabanı dikey süpürgeyle temizliyor olmalısın. Çünkü bu titizlik ve itina ancak arabasına gözü gibi bakanlarda var.
İşte arabasını çocuğu gibi görenlerin taşıdığı ortak özellikler!
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1. Temizlik onlar için bir tür terapi şeklidir.
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2. Detaylara takılırlar.
3. Etkileyici bir görünüş onlar için önemlidir.
4. Hijyen hassas noktalarıdır.
5. Pratikliği severler.
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