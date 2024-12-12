Evini Daha Temiz Gösterecek Aydınlatma Tüyoları

Eski ampulleri atmanın tam zamanı! Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de güçlü bir aydınlatma sunan LED ampullerle her köşeyi aydınlatabilirsiniz. Özellikle beyaz ışık, evinizi daha temiz ve düzenli gösterir. Sarı ışık da bir seçenek, ama fazla kullanıldığında eviniz karanlık görünebilir. Bir öneri: Işık tonlarını odanın amacına göre seçin. Mesela mutfakta ve banyoda beyaz ışık, oturma odasında ise biraz daha sıcak tonlar tercih edebilirsiniz.