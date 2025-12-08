Antalya'da Deprem: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 4.9 oldu. Merkezi Serik olan deprem yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı depremi şiddetli hissettiklerini belirtti. Öte yandan saat 12.34’te ise Antalya Körfez’de 3.6 deprem meydana gelmişti.