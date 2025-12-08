onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Antalya'da Deprem: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı

Antalya'da Deprem: AFAD Depremin Büyüklüğünü Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.12.2025 - 13:28

Antalya'da hissedilen bir deprem oldu. Sosyal medyada kullanıcılar depremi şiddetli hissettiklerini belirtti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD depremin merkezini ve büyüklüğünü açıkladı:

AFAD depremin merkezini ve büyüklüğünü açıkladı:
twitter.com

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 4.9 oldu. Merkezi Serik olan deprem yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

Sosyal medyada pek çok kullanıcı depremi şiddetli hissettiklerini belirtti. Öte yandan saat 12.34’te ise Antalya Körfez’de 3.6 deprem meydana gelmişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın