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Anneler Günü'ne Özel Yves Rocher Ürünlerinde %30 İndirim! Doğal ve Temiz İçerikleriyle Favori Olan 12 Ürün

etiket Anneler Günü'ne Özel Yves Rocher Ürünlerinde %30 İndirim! Doğal ve Temiz İçerikleriyle Favori Olan 12 Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 01:10

Anneler günü yaklaşıyor ve sevginizi göstermenin en güzel yollarından biri de onu özel bir hediye ile mutlu etmek. Yves Rocher'nin anneler günü için özel olarak hazırladığı birbirinden güzel ürünlerine göz atın ve ona en uygun hediyeyi seçin!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ürünleri incelemeden ilginizi çekecek bir soruyu cevaplayalım istedik: Neden Yves Rocher?

Ürünleri incelemeden ilginizi çekecek bir soruyu cevaplayalım istedik: Neden Yves Rocher?

  • Doğal ve Temiz İçerikler: Yves Rocher ürünleri, bitkisel kökenli ve doğal içeriklerden üretilmiştir. Bu sayede annenizin cildine zarar vermeden besler ve yeniler.

  • Vegan ve Cruelty-Free: Yves Rocher, hayvan deneylerine karşıdır ve tüm ürünleri vegan ve cruelty-free sertifikalıdır. Bu sayede anneniz de gönül rahatlığıyla ürünlerini kullanabilir.

  • Çevre Dostu: Yves Rocher, sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm gibi konularda da oldukça hassastır. Bu sayede çevreye duyarlı bir seçim yapabilirsiniz.

1. Yves Rocher Monoi Edt - 100 Ml

1. Yves Rocher Monoi Edt - 100 Ml

Tropik adalardan gelen Monoi yağı ile zenginleştirilmiş bu parfüm, annenizin ruhunu ferahlatacak ve onu özel hissettirecek.%94 doğal içeriğiyle ve büyüleyici kokusuyla dikkat çeken bu parfüme bir şans verin.

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2. Yves Rocher Comme une Evidence - EDP 100 ml

2. Yves Rocher Comme une Evidence - EDP 100 ml

Zamansız ve zarif Comme une Evidence parfümü, annenizin her anına şıklık katacak. Anneniz bu parfümle bergamotun tazeleyici notalarına, portakal çiçeğinin ferahlığına, gülün tazeliği ve yaseminin kışkırtıcılığının büyülü uyumuna kulak verecek.

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3. Yves Rocher Yenileyici Yaşlanma Karşıtı Bitkisel Kök Hücre Bakımı Anti-age Global- C Vitamini & Meyankökü

3. Yves Rocher Yenileyici Yaşlanma Karşıtı Bitkisel Kök Hücre Bakımı Anti-age Global- C Vitamini & Meyankökü

Yaşlanma belirtilerini geciktiren ve cildin yenilenmesine yardımcı olan bu serum, annenizin cildini pürüzsüz ve ışıltılı gösterecek. Likit yapısı ve akışkan dokusu sayesinde kullanım rahatlığı sunan bu ürüne annenizin cildinin ihtiyacı var.

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4. Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici Yenileyici Gece Kremi

4. Yves Rocher Anti-Age Global Gençleştirici Yenileyici Gece Kremi

Gece boyunca cildini onaran ve yenileyen bu gece kremi, annenizin uykudan dinlenmiş ve enerjik bir şekilde uyanmasını sağlayacak.  Cildi pürüzsüzleşip, parlaklığını ve canlılığını geri kazanmasına yardımcı olan bu krem de indirimde!

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5. Yves Rocher Kıvırcık ve Dalgalı Saçlar İçin (Boucle) Bukle Belirginleştirici Saç Kremi

5. Yves Rocher Kıvırcık ve Dalgalı Saçlar İçin (Boucle) Bukle Belirginleştirici Saç Kremi

Kıvırcık veya dalgalı saçlara sahip anneler için ideal olan bu saç kremi, buklelerini belirginleştirir ve kontrol altına alır. Kıvırcık saçlara özel olarak üretilmiş olan bu saç kremiyle, daha canlı görünen, belirgin buklelere 'merhaba' diyeceksiniz.

Burada

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6. Yves Rocher Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu (Reparation) Prebiyotik Serum

6. Yves Rocher Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu (Reparation) Prebiyotik Serum

Yves Rocher markasının en çok satan ürünlerinden birine geldi sıra. Saçlarını ısıyla şekillendirmeyi seven anneler için mükemmel bir ürün olan bu serum, saç kırılmalarını önler ve 230 dereceye kadar saçları ısıdan korur. 

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7. Yves Rocher Monoi Işıltı Veren Saç Ve Vücut Yağı

7. Yves Rocher Monoi Işıltı Veren Saç Ve Vücut Yağı

Monoi yağı ile zenginleştirilmiş bu yağ, saçları ve cildi yumuşak ve ışıltılı hale getirir. Cilt tarafından kolayca emilen hafif dokusu ile tende yazı ve güneşi çağrıştıran, egzotik ve karşı konulmaz bir koku bırakan bu yağı kesinlikle anneniz denemeli.

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8. Yves Rocher Yoğun Hacim Veren Uzatıcı Maskara - 01. Siyah

8. Yves Rocher Yoğun Hacim Veren Uzatıcı Maskara - 01. Siyah

Kirpiklere hacim ve uzunluk kazandıran bu maskara, bakışlarını daha etkileyici hale getirecek. 24 saat boyunca ultra hacimli, kıvrık ve uzun görünen göz alıcı kirpiklere hasret kalanlar için harika bir seçim.

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9. Yves Rocher Karma Ve Yağlı Ciltler İçin Gözenek Sıkılaştırıcı Pure Menthe Prebiyotik Miseler Su

9. Yves Rocher Karma Ve Yağlı Ciltler İçin Gözenek Sıkılaştırıcı Pure Menthe Prebiyotik Miseler Su

Cildi arındıran ve gözenekleri sıkılaştıran bu misel su, cildin sebum fazlasından arınmasına ve mat bir görünüm kazanmasına yardımcı olarak pürüzsüz cilt görünümünü destekler.

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10. Yves Rocher Nemlendirici Vücut Losyonu - Egzotik Vanilya

10. Yves Rocher Nemlendirici Vücut Losyonu - Egzotik Vanilya

Egzotik vanilya kokusuyla annenizin cildini nemlendiren ve yumuşatan bu losyon, ona keyifli bir duş sonrası deneyimi yaşatacak. Vücudunuzu nemlendiren, besleyen, hoş kokusuyla keyifli bir kullanım sunan vücut losyonu indirimle şimdi daha da cazip hale geldi diyebiliriz.

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11. Yves Rocher Roll-on Antiperspirant Deodorant - Papatya

11. Yves Rocher Roll-on Antiperspirant Deodorant - Papatya

Papatya kokusuyla ferahlık veren bu roll-on deodorant, terlemeye karşı etkili 48 saat koruma sağlayan iz bırakmayan antiperspirant formüle sahip. Annenizin gün boyu ter kokusunu önleyecek bu roll-on tüm cilt tipleri için uygun.

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12. Yves Rocher 35. Yıl Monoi Vücut Spreyi

12. Yves Rocher 35. Yıl Monoi Vücut Spreyi

Sevilen Monoi serisi 35. Yılına özel yeni tasarımıyla ilk günkü ambalajıyla sunulan bu ürün de indirimde! Güneşi çağrıştıran, egzotik kokusuyla dikkat çeken bu vücut spreyi, annenize tropik adalardan esen bir esinti sunacak.

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