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Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye 4 Kötü Haber Birden

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye 4 Kötü Haber Birden

Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.05.2024 - 09:24

Süper Lig’in 37. Haftasında oynanacak ve belki de şampiyonan belli olacağı Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertli takıma kötü haberler arka arkaya geldi. Fenerbahçe’nin 4 önemli futbolcusu, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi maçında sahada olamayacak. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde Fenerbahçe’de yaşanan sakatlık şoklarının detayları… 

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok gelişmeler var. Sarı-Lacivertli ekibin 4 yıldızı, dev derbide sahne alamayacaklar.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok gelişmeler var. Sarı-Lacivertli ekibin 4 yıldızı, dev derbide sahne alamayacaklar.

Galatasaray maçı hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla noktaladı.

Galatasaray maçı hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla noktaladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürülen antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdirdi. Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürülen antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdirdi. Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe’nin 4 önemli oyuncusu Galatasaray derbisinde sahada olamayacak. İşte o futbolcular:

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe’nin 4 önemli oyuncusu Galatasaray derbisinde sahada olamayacak. İşte o futbolcular:

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder
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Serdar Aziz

Serdar Aziz

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

Bu 4 futbolcu da Galatasaray maç kadrosuna alınmadı.

Cengiz Ünder, yapılan son antrenmanda sakatlandı ve Galatasaray maçında formasından uzak kalacak. Cengiz'in sakat olan İrfan Can'ın yerine forma giymesi bekleniyordu. Sağ tarafta oynayan iki yıldızın da sakatlanmasının ardından İsmail Kartal'ın nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.

Cengiz Ünder, yapılan son antrenmanda sakatlandı ve Galatasaray maçında formasından uzak kalacak. Cengiz'in sakat olan İrfan Can'ın yerine forma giymesi bekleniyordu. Sağ tarafta oynayan iki yıldızın da sakatlanmasının ardından İsmail Kartal'ın nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.
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