Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye 4 Kötü Haber Birden

Süper Lig’in 37. Haftasında oynanacak ve belki de şampiyonan belli olacağı Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertli takıma kötü haberler arka arkaya geldi. Fenerbahçe’nin 4 önemli futbolcusu, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi maçında sahada olamayacak. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde Fenerbahçe’de yaşanan sakatlık şoklarının detayları…