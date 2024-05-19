Akaryakıt İstasyonunda Garip Anlar! Bir Kadın Tazyikli Suyla Kendini Yıkattı
Akaryakıt İstasyonunda Garip Anlar! Bir Kadın Tazyikli Suyla Kendini Yıkattı
Düzce'de bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne gelen bir kadın, tazyikli suyla kendini yıkattı. Kadının yıkanma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İlginç anlar, Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İstasyonda bulunan ve araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı.
Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 📹
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