Demet Özdemir'in Sana Bir Sır Vereceğim'de Çok Pahalı Dediği Elbisenin Fiyatına Ufak Çaplı Şok Geçireceksiniz!

2013 yazında yayınlanmaya başlayıp 2014 finalinin sonunda biten Sana Bir Sır Vereceğim, şimdilerde çok ünlü olan pek çok ismi kadrosunda barındırıyordu. Demet Özdemir ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un birlikte rol aldığı ve 'pahalı' elbisenin fiyatını konuştukları sahne yeniden gündem oldu.