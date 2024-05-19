Demet Özdemir'in Sana Bir Sır Vereceğim'de Çok Pahalı Dediği Elbisenin Fiyatına Ufak Çaplı Şok Geçireceksiniz!
Demet Özdemir'in Sana Bir Sır Vereceğim'de Çok Pahalı Dediği Elbisenin Fiyatına Ufak Çaplı Şok Geçireceksiniz!
2013 yazında yayınlanmaya başlayıp 2014 finalinin sonunda biten Sana Bir Sır Vereceğim, şimdilerde çok ünlü olan pek çok ismi kadrosunda barındırıyordu. Demet Özdemir ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un birlikte rol aldığı ve 'pahalı' elbisenin fiyatını konuştukları sahne yeniden gündem oldu.
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Şimdi olsa böyle bir kadroyu nasıl bir araya getirdiklerini kırk kez düşüneceğimiz Sana Bir Sır Vereceğim 2013 yazında yayınlanmaya başlamıştı.
Farklı konusuyla çok sevilse de sezonda reytinglere kurban giden dizide bir sahne seneler sonra yeniden gündem oldu.
Sahnede Su Burcu Yazgı Coşkun, ablası rolündeki Demet Özdemir'e elbisenin ne kadar yakıştığını söylüyor.
Demet Özdemir ise elbisenin çok pahalı olduğunu ve alamayacağını söylüyor. Elbisenin fiyatı ise 199.95 TL 🥲
10 yılda değişen fiyat algımıza mı yanalım, yoksa Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir'e abla dediği zamandan şimdilere geldiğimiz zamana mı?
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