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Ahmet Mekin Kimdir, Kaç Yaşında? Ahmet Mekin Hastalığı Ne?

Ahmet Mekin Kimdir, Kaç Yaşında? Ahmet Mekin Hastalığı Ne?

Özge Tepe
Özge Tepe - Onedio Üyesi
02.11.2026 - 00:03
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İlk olarak Bakırköy Halkevinde sahneye çıkan 1932 doğumlu oyuncu Ahmet Mekin'in yaşamı merak ediliyor. Bugüne dek onlarca farklı filmde ve tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu Ahmet Mekin hakkında kullanıcılar araştırmalar yapıyor. Ahmet Mekin'in sağlık durumu da yakından takip edilirken zaman zaman sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılıyor. 

Peki Ahmet Mekin kimdir, kaç yaşında? Ahmet Mekin hangi yapımlarda yer aldı?

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Ahmet Mekin Kimdir?

ahmet mekin kimdir

Ahmet Mekin, 6 Ağustos 1932 doğumlu oyuncudur.

Sinema ve tiyatro sanatçılığı yapmış olan Ahmet Mekin, ilk olarak Bakırköy Halkevinde sahneye çıkmıştır.

1957'de rol aldığı Mahşere Kadar filmi ile sinemaya geçmiştir.

1980'lerden itibaren ise TV dizilerinde gözükmeye başlamıştır.

Ahmet Mekin, 3 Şubat 2020'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şükran Sabuncu ile 1957'de evlenmiştir.

Ahmet Mekin'in Rol Aldığı Bazı Yapımlar

ahmet mekin filmler

  • Not Defteri

  • Kanun Kanundur

  • Kuruluş

  • Aşktan da Üstün

  • Kelebekler Çift Uçar

  • Bir Türk'e Gönül Verdim

  • Düğün

  • Urfa İstanbul & Beşikteki Miras

  • Cemil Dönüyor (1977)

  • Selvi Boylum Al Yazmalım

  • Kavanozdaki Adam

  • Çeko (1970)

  • Cemil (1975)

  • Bir Garip Yolcu

  • Kin (1974)

  • Çaresizler (1973)

  • Bebek Yüzlü (1973)

  • Soğukkanlılar (1973)

  • Kaplanlar Ağlamaz (1978)

  • Ayağında Kundura - Ceylan (1978)

  • Bir Adam Yaratmak

  • Ben

  • 72. Koğuş (2011)

  • Kartal Murat (1980)

  • Çiçek Abbas (1982)

  • Ölümsüz (film, 1982) (1982)

  • Ateş Dağlı

  • Kadın Asla Unutmaz

  • Kadınca (1984)

  • Bugünün Saraylısı (1985)

  • Kağıt (2010)

  • Kayıp Şehir (2012)

  • Umut Üzümleri (2013)

  • Tatar Ramazan (2013)

  • Bizim Hikaye (2015)

  • Seddülbahir 32 Saat (2016)

  • Filinta (2016)

  • Kimse Bilmez (2019)

Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl?

Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl?

Ahmet Mekin uzun süredir tedavi görüyor. Sevenlerinin yakından takip ettiği Mekin için zaman zaman öldüğüne dair sosyal medyada haberler yayılsa da bunlar gerçeği yansıtmıyor. 

Son olarak 1 Kasım 2026'da sosyal medyada dile getirilen iddia, yakınları tarafından yalanlandı. 

Usta oyunucunun 94 yaşında tedavisine devam ediliyor.

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Özge Tepe
Özge Tepe
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