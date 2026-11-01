Seren Serengil'in Sevgilisi Tohma'ya Koyduğu Şart Şaşırttı: Karşılarsa Tüm Mirasını Ona Bırakacak!

Şarkıcılık ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra son yıllarda hayvan hakları için verdiği mücadeleyle de sık sık karşımıza çıkan Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma'yla yaşadığı ilişkiyle de gündeme geliyor.

Zor zamanlarında birbirlerine verdikleri destekle dikkat çeken çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da ilişkilerini gözler önüne seriyor. Özellikle köpeklerine olan düşkünlüğüyle bilinen Seren Serengil'in evde nasıl bir yaşam sürdüğü ise pek bilinmiyordu.

Ünlü isim, yaptığı son açıklamalarla hem sevgilisiyle kurdukları düzeni hem de hayatındaki önceliklerini açık açık anlattı.