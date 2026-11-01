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Seren Serengil'in Sevgilisi Tohma'ya Koyduğu Şart Şaşırttı: Karşılarsa Tüm Mirasını Ona Bırakacak!

Seren Serengil'in Sevgilisi Tohma'ya Koyduğu Şart Şaşırttı: Karşılarsa Tüm Mirasını Ona Bırakacak!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 23:45
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Uzun süredir Mustafa Rahman Tohma'yla birliktelik yaşayan Seren Serengil, Ayşe Arman'ın Sahici programında ev hayatlarına dair yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Sevgilisiyle ayrı odalarda uyuduklarını söyleyen ünlü isim, gecenin bir yarısı Tohma'dan neler istediğini de anlattı. Serengil'in bütün mal varlığını sevgilisine bırakmak için koyduğu şart ise dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seren Serengil, yıllardır hem özel hayatı hem de dobra açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seren Serengil, yıllardır hem özel hayatı hem de dobra açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Şarkıcılık ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra son yıllarda hayvan hakları için verdiği mücadeleyle de sık sık karşımıza çıkan Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma'yla yaşadığı ilişkiyle de gündeme geliyor. 

Zor zamanlarında birbirlerine verdikleri destekle dikkat çeken çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da ilişkilerini gözler önüne seriyor. Özellikle köpeklerine olan düşkünlüğüyle bilinen Seren Serengil'in evde nasıl bir yaşam sürdüğü ise pek bilinmiyordu. 

Ünlü isim, yaptığı son açıklamalarla hem sevgilisiyle kurdukları düzeni hem de hayatındaki önceliklerini açık açık anlattı.

Ayşe Arman'ın Sahici programına konuk olan Seren Serengil, Mustafa Tohma'yla ayrı odalarda uyuduklarını açıklayarak evdeki düzenlerini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Ayşe Arman'ın Sahici programına konuk olan Seren Serengil, Mustafa Tohma'yla ayrı odalarda uyuduklarını açıklayarak evdeki düzenlerini tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Altı köpeğiyle aynı yatakta uyuduğunu, gecenin bir yarısı canı mantı istediğinde bile Tohma'yı aradığını söyleyen Serengil, köpeklerinin ihtiyaçlarını da sevgilisine yaptırdığını gizlemedi. 

Ancak asıl dikkat çeken açıklama mirasıyla ilgili oldu. Çocuğu olmadığını hatırlatan ünlü isim, Tohma'nın köpeklerine bakması şartıyla bütün mal varlığını ona bırakacağını söyledi.

Serengil, “Ayrı odalarda uyuyoruz. Ben yatakta 6 köpekle uyuyorum, şu an öncelik sevgili değil köpekler. Gece canım mantı istediğinde Mustafa'yı arıyorum, yapıp getiriyor. Gece 2'de köpeklerin suyu bittiğinde ben kalkınca köpekler uyanıyor diye yine onu arayıp suyunu değiştirtiyorum. Çocuğum yok. Köpeklerime baktığı müddetçe tüm mal varlığım ve mirasım Tohma'nındır.” ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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