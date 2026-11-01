Seren Serengil'in Sevgilisi Tohma'ya Koyduğu Şart Şaşırttı: Karşılarsa Tüm Mirasını Ona Bırakacak!
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Uzun süredir Mustafa Rahman Tohma'yla birliktelik yaşayan Seren Serengil, Ayşe Arman'ın Sahici programında ev hayatlarına dair yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Sevgilisiyle ayrı odalarda uyuduklarını söyleyen ünlü isim, gecenin bir yarısı Tohma'dan neler istediğini de anlattı. Serengil'in bütün mal varlığını sevgilisine bırakmak için koyduğu şart ise dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seren Serengil, yıllardır hem özel hayatı hem de dobra açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Ayşe Arman'ın Sahici programına konuk olan Seren Serengil, Mustafa Tohma'yla ayrı odalarda uyuduklarını açıklayarak evdeki düzenlerini tüm ayrıntılarıyla anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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