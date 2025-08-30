Aniden Mutlu Olmak İsteyenler İçin 11 Dopamin Şarkısı
Bazı şarkılar var ki, daha ilk saniyesinden itibaren modunu yukarı çeker. Yorucu bir gün, moral bozukluğu ya da sebepsiz bir durgunluk... Bu liste tam da o anlarda devreye giriyor. Ritim yükseliyor, sen gülümsüyorsun; o iç sıkıntısı yerini neşeye bırakıyor. Kulaklığını tak, sesi biraz aç ve bu 11 şarkının modunu nasıl değiştirdiğini kendin gör. Çünkü mutluluk bazen sadece bir melodi uzaklıkta👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Live is Life - Opus
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Babutsa - Yanayım Yanayım
3. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody
4. Lara - Katmer Katmer
5. Kungs vs Cookin’ on 3 Burners - This Girl
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. TARKAN - Şımarık
7. Tame Impala - The Less I Know The Better
8. Mustafa Sandal - Araba
9. Imagine Dragons - On Top Of The World
10. Serdar Ortaç - Dansöz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın