Aniden Mutlu Olmak İsteyenler İçin 11 Dopamin Şarkısı

30.08.2025 - 23:55

Bazı şarkılar var ki, daha ilk saniyesinden itibaren modunu yukarı çeker. Yorucu bir gün, moral bozukluğu ya da sebepsiz bir durgunluk... Bu liste tam da o anlarda devreye giriyor. Ritim yükseliyor, sen gülümsüyorsun; o iç sıkıntısı yerini neşeye bırakıyor. Kulaklığını tak, sesi biraz aç ve bu 11 şarkının modunu nasıl değiştirdiğini kendin gör. Çünkü mutluluk bazen sadece bir melodi uzaklıkta👇🏻

1. Live is Life - Opus

2. Babutsa - Yanayım Yanayım

3. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody

4. Lara - Katmer Katmer

5. Kungs vs Cookin’ on 3 Burners - This Girl

6. TARKAN - Şımarık

7. Tame Impala - The Less I Know The Better

8. Mustafa Sandal - Araba

9. Imagine Dragons - On Top Of The World

10. Serdar Ortaç - Dansöz

11. Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera

