Aniden Gelen Temizlik Perilerinin Bize Söylediği 10 Şey
Aniden Gelen Temizlik Perilerinin Bize Söylediği 10 Şey
Hiç beklemediğin bir anda bir temizlik perisi gelir ve kulağına bir şeyler fısıldar. O esnada gözlerinin fal taşı gibi açıldığına ve elinin hemen temizlik malzemelerine gittiğine yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız! Onun yerine temizlik perimiz bize bir şeyler söyleyecek. 🧚
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1. "Masadaki tozlar peri tozu olmadığına göre ne olabilir sence?"
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2. "Çamaşır sepetine neler oluyor öyle?"
3. "Buzdolabını bir elden mi geçirsek?"
4. "Mutfak tezgahında bir ben yokum!"
5. "Evde olup olmadığına pencereden baktım ama gördüğüm tek şey koca bir toz yığını!"
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