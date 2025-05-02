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Amazonda Anneler Günü İndirimleri Başladı! Ayakkabıdan Kozmetiğe Yüzlerce Üründe Fırsatlar

etiket Amazonda Anneler Günü İndirimleri Başladı! Ayakkabıdan Kozmetiğe Yüzlerce Üründe Fırsatlar

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 13:49

Annelerimizi mutlu etmenin binbir yolu var ama şöyle içten, düşünülmüş bir hediye her zaman gönülleri fetheder. “Ne alsam, neye ihtiyaçları var?” diye düşünenler için müjde. Amazon’da Anneler Günü indirimleri başladı. Ayakkabıdan kozmetiğe, ev dekorasyonundan kişisel bakıma kadar yüzlerce üründe şahane kampanyalar var. Hediye fikirleri arayanlar, cüzdan dostu fırsatları kaçırmak istemeyenler için bir rehber hazırladık. Haydi, annenin yüzünü gülümsetecek o özel hediyeyi birlikte bulalım!

Bu içerik 02.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava Seti

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Tava Seti

“Yine yapıştı, yine dibi tuttu!” derdini rafa kaldırıyor çünkü bu titanyum kaplamalı tava seti resmen mutfağın süper kahramanı. 3 farklı boyuyla ister omlet yapsın, ister et mühürlesin, isterse de şöyle mis gibi sebze sotelesin…Annemizin eli zaten lezzetli, bir de mutfağında Tefal varsa değmeyin keyfine!

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne 20/24/28 cm Tava Seti

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti Bej

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti Bej

Çift kişilik tasarımı, hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Bu lüks ve rahatlığı hediye etmek istersen, Viona seti tam aradığın seçenek. Hem göz alıcı hem de pratik!

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti Bej

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 3,5 LT

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 3,5 LT

Yemekleri lezzetli, eli hızlı, gönlü bol annelerimize... Almanya kalitesi, güvenli pişirme sistemi ve zaman kazandıran tasarımıyla sofraları kısa sürede ziyafete çeviriyor. Üstelik kompakt boyuyla hem pratik hem şık. Bu Anneler Günü’nde annenin işini kolaylaştıran, zamandan çalan değil zaman kazandıran bir hediye vermek istersen, bu tencere tam isabet!

Fissler Vitavit Premium Düdüklü Tencere 3,5 LT

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

GUESS Altın Tonlu Saat

GUESS Altın Tonlu Saat

Şampanya rengi kadranı ve ince detaylı bileziğiyle hem şık hem modern, hem sade hem dikkat çekici. Annenin her kombinine uyum sağlar, ister günlük ister özel bir günde taksın ışıldamadan geçemez. “Her baktığında seni hatırlasın” dedirtecek bir hediye arıyorsan, bu saat tam ona göre!

GUESS Altın Tonlu Saat

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Columbia Drainmaker XTR Kadın Ayakkabı

Columbia Drainmaker XTR Kadın Ayakkabı

Annenin her adımını konforla taçlandırmak için harika bir seçenek. Su geçirmez yapısı ve üstün rahatlık sağlayan tabanı, doğada yapılan yürüyüşlerden sahildeki gezintilere kadar her adımda ona konfor sağlıyor.

Columbia Drainmaker XTR Kadın Ayakkabı

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Jumbo Monaco 4 Parça Tencere Seti

Jumbo Monaco 4 Parça Tencere Seti

Annemizin mutfağı, adeta bir lezzet fabrikası! O yüzden ona, her yemeği özenle pişirebileceği harika bir hediye vermek şart. Bu set paslanmaz çelik yapısı, ısıyı eşit dağıtarak yemeklerin tam kıvamında pişmesini sağlıyor. Hem sade hem de kaliteli bir hediye arayanlar için harika bir seçenek.

Jumbo Monaco 4 Parça Tencere Seti

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Calvin Klein DBL Strap Mini Çanta

Calvin Klein DBL Strap Mini Çanta

Zarif, şık ve her kombine uyum sağlayan bir çanta… tıpkı annemiz gibi zamansız ve asil! Çift askı detayı sayesinde ister elde, ister omuzda taşıyabilme rahatlığı da cabası. Annenin stiline stil katacak, her baktığında seni hatırlatacak bir hediye arıyorsan işte tam aradığın şey.

Calvin Klein DBL Strap Mini Çanta

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Schäfer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Schäfer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Bu set, şık ve modern tasarımıyla güne başlarken annenin ruhunu da ısıtacak. Kahvaltı keyfini bir üst seviyeye taşırken, ailece paylaşılacak o keyifli anlara da zarif bir dokunuş ekliyor. Renkli ve şık desenleriyle hem gözlere hitap ediyor hem de her sofraya neşe katıyor. Bu Anneler Günü’nde annenin kahvaltı sofralarına stil katacak, her gününü biraz daha özel kılacak bir hediye vermek istersen, bu takım tam aradığın seçenek.

Schäfer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Giorgio Armani Si EDP Parfüm 100 ml

Giorgio Armani Si EDP Parfüm 100 ml

İçeriğindeki vanilya, gül ve misk notalarıyla hem sıcak hem de unutulmaz bir etki bırakıyor. Bu annenin kendini özel hissetmesini sağlayacak bir dokunuş arıyorsan, bu parfüm tam kalbinden vurur. Her sıktığında yüzünde tatlı bir gülümseme bırakacak.

Giorgio Armani Si EDP Parfüm 100 ml

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Maybelline Super Stay Vinyl Ink Ruj 15 Peachy + 35 Cheeky

Maybelline Super Stay Vinyl Ink Ruj 15 Peachy + 35 Cheeky

Hem kalıcı, hem parlak, hem de dudakta asla yapış yapış olmayan bir ruj arıyorsan işte seni ve anneni mutlu edecek ikili! Yemek yesin, kahve içsin, gün boyu koştursun... bu ruj dudağından kolay kolay çıkmıyor! Annenin makyaj çantasına bir parça ışıltı, bir parça özgüven katmak istersen, bu ikili harika bir hediye olur.

Maybelline Super Stay Vinyl Ink Ruj 15 Peachy + 35 Cheeky

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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SMEG Retro Stand Mikser 4.8L

SMEG Retro Stand Mikser 4.8L

Bir mikser düşün, hem nefis kekler çırpsın hem de mutfağın havasını tek başına değiştirsin! Annenin mutfağına biraz vintage hava, biraz da teknoloji katmak istersen, bu hediye “tam onun tarzı” dedirtecek cinsten.

SMEG Retro Stand Mikser 4.8L

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea IPL tüy alma cihazı, evde konforlu ve zahmetsiz bir epilasyon deneyimi sunuyor. Annen artık kuaför randevusu peşinde koşmadan, kendi konfor alanında zamandan tasarruf ederek bakımlı kalabilecek. Bu cihaz en pratik ve en düşünceli hediyelerden biri olur.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Karaca Hatır Barista Steel T.K.M. Galaxy

Karaca Hatır Barista Steel T.K.M. Galaxy

Sabah kahvesi, akşam keyfi, misafir telaşı derken kahve hep hayatın tam ortasında. Hem Türk kahvesi hem espresso yapabilen bu şık makine, adeta mutfağa modern bir dokunuş katıyor. Köpüklü kahveler, bol aromalı espressolar ve annene her gün “iyi ki varsın” dedirten bir hediye… Daha ne olsun?

Karaca Hatır Barista Steel T.K.M. Galaxy

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Kütahya Porselen Rüya Desenli Kahve Fincan Takımı

Kütahya Porselen Rüya Desenli Kahve Fincan Takımı

Bir yudum kahveyle başlayan o tatlı sohbetler, annenin elinde zarif bir fincanla daha da anlam kazanmaz mı? Annenin günlük rutinine biraz zarafet, biraz da mutluluk katmak istersen, bu takım gönlünü ısıtacak.

Kütahya Porselen Rüya Desenli Kahve Fincan Takımı

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Apple Watch Series 9 Akıllı Saat Yıldız Işığı

Apple Watch Series 9 Akıllı Saat Yıldız Işığı

Zamanı göstermekle kalmıyor; adım sayıyor, uyku kalitesini ölçüyor, kalp ritmini takip ediyor; hatta “su iç” demeyi bile unutmuyor. EKG, kandaki oksijen seviyesi, antrenman takibi derken annenin hem sağlığı hem zamanı emin ellerde. Ona, hayatını kolaylaştıracak ve kendisini özel hissettirecek bir hediye sunmak istersen, bu saat tam olarak aradığın şey.

Apple Watch Series 9 Akıllı Saat Yıldız Işığı

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Jumbo Wind Gold 12 Kişilik 64 Parça Yemek Takımı

Jumbo Wind Gold 12 Kişilik 64 Parça Yemek Takımı

İster misafirlerinizi ağırlayın, ister ailenizle keyifli akşam yemeklerinizi yiyin, bu takım her koşulda tam not alacak. Bu Anneler Günü’nde annenin yemeklerine hem şıklık hem de işlevsellik katmak istersen, bu yemek takımı mükemmel bir seçenek!

Jumbo Wind Gold 12 Kişilik 64 Parça Yemek Takımı

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu

Annenin her anını mükemmel bir şekilde yakalayacak, her dokunuşta hız ve şıklık sunacak bir telefon. Gelişmiş kameralarıyla, anılarını en net şekilde ölümsüzleştirirken, muazzam ekranı ve performansıyla da ona sorunsuz bir deneyim sunuyor. Hayatını hızlandıracak, ona yenilikçi bir deneyim yaşatacak bu telefon tam bir teknoloji harikası!

Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Homend Airfryday Dokunmatik Airfryer

Homend Airfryday Dokunmatik Airfryer

Hem kızartmaları %80 daha az yağla yapıyor, hem de tam 10 farklı programla yok yok! Patates, tavuk, kek… hepsi tek tuşla hazır. Üstelik geniş kapasitesi sayesinde tüm aileye yetecek kadar lezzet çıkıyor. Annenin mutfaktaki yükünü hafifletmek ve ona yepyeni bir konfor alanı yaratmak istiyorsan, bu airfryer tam bir kurtarıcı.

Homend Airfryday Dokunmatik Airfryer

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Clinique All About Eyes Göz Çevresi Bakım Kremi

Clinique All About Eyes Göz Çevresi Bakım Kremi

Uykusuzluk, yorgunluk ve yılların emeğiyle oluşan minik çizgilerle savaşmaya kararlı. Annenin gözleri zaten sevgi dolu bakıyor ama bu kremle o ışıltı biraz daha belirginleşiyor. Onun güzelliğine küçük ama etkili bir dokunuş katmak istersen bu krem tam nokta atışı!

Clinique All About Eyes Göz Çevresi Bakım Kremi

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Zwilling 7 Parça Kendinden Bilemeli Blok Set

Zwilling 7 Parça Kendinden Bilemeli Blok Set

Bıçak seti sadece keskin değil; aynı zamanda akıllı. Kendiliğinden bileme özelliği sayesinde her zaman kullanıma hazır, her seferinde “ilk günkü gibi” keskin. Şık ahşap bloğu mutfağa klas bir hava katarken, her bıçağıyla yemek yapmayı daha keyifli hale getiriyor. Annenin elini hafifletmek, mutfağa profesyonel bir dokunuş getirmek istersen, Zwilling’e bir şans ver deriz!

Zwilling 7 Parça Kendinden Bilemeli Blok Set

İndirimli tüm Anneler Günü ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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