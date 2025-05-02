onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 07:47

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık, gece boyunca terletmeden serin bir uyku sağlar. İç dolgu yapısı yumuşaklığından ödün vermezken, özel kumaşı sayesinde yazın klimanız çalışmasa bile ferahlık hissi verir.

StopEver Clearly Spot Patch

StopEver Clearly Spot Patch

StopEver Clearly Spot Patch, salisilik asit ve niacinamide gibi aktiflerle yalnızca sivilceyi gizlemekle kalmaz, aynı zamanda cildi yatıştırır. Ultra ince formuyla gün içinde görünmez, gece yatarken de ciltte sabit kalır.

Haustier Otomatik Kedi Su Sebili

Haustier Otomatik Kedi Su Sebili

Temu’da benzer otomatik su sebilleri var ancak çelik gövde bulmak pek kolay değil. Haustier WF009L-W Otomatik Kedi Su Sebili, sessiz çalışan motoru ve çok katmanlı filtresiyle suyu hem temiz tutuyor hem de kedinizin ilgisini çekiyor. Pencereli yapısı sayesinde su seviyesini takip etmek de oldukça kolay.

Kidkid Çekmece Kilidi

Kidkid Çekmece Kilidi

Görünüm olarak Temu’daki ürünlerle benzer olsa da malzeme kalitesi fark yaratıyor. Kidkid Yüksek Güvenlikli Çekmece Kilidi, çocukların ulaşmaması gereken dolaplar için sağlam, çıkmayan bir çözüm sunar. Kurulumu basit, işlevi uzun ömürlü.

Bluefox Arıtmalı Duş Başlığı

Bluefox Arıtmalı Duş Başlığı

Bluefox Arıtmalı Duş Başlığı, su basıncını artırırken aynı anda kireç ve kloru azaltan yapısıyla banyoyu daha ferah bir alana dönüştürüyor. Üç farklı püskürtme modu sayesinde ister spa hissi ister klasik duş rahatlığı yaşayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vigo Wood Katlanır Laptop Sehpası

Vigo Wood Katlanır Laptop Sehpası

Vigo Wood Katlanır Ayaklı Laptop Sehpası, sabit yapısıyla diz üstü çalışırken bile sarsılmaz. Telefon bölmeli tasarımı ve ayarlanabilir yüksekliğiyle evde mobil bir ofis kurmak isteyenler için iyi düşünülmüş bir çözüm.

SONGMICS Gölgelikli Şezlong

SONGMICS Gölgelikli Şezlong

SONGMICS Katlanabilir Gölgelikli Şezlong, ayarlanabilir sırt bölümü ve üst tentesiyle uzun süreli oturumlarda bel ve baş desteğini ihmal etmiyor. Bahçede, plajda ya da terasta konforlu bir dinlenme alanı sunar.

Odoxia Tel Duvar Paneli

Odoxia Tel Duvar Paneli

Odoxia Duvar Izgara Paneli, sağlam metal yapısı sayesinde hem estetik bir görünüm sağlar hem de not, fotoğraf, çiçek ya da dekoratif objeleri rahatça taşıyabilir. Ev, ofis ya da yatak başı için fark yaratır.

MPXEAVG Kompakt Şemsiye

MPXEAVG Kompakt Şemsiye

MPXEAVG Kompakt Şemsiye, UV koruması ve su geçirmez yapısıyla güneşli günde de yağmurlu günde de yanınızda durur. Ultra hafif ve ince formuyla çantada varlığı bile hissedilmez.

Monnhein Kedi Temalı Kapı Önü Paspası

Monnhein Kedi Temalı Kapı Önü Paspası

Benzer paspaslar Temu’da da var ama desen kalitesi fark yaratıyor. Monnhein Dekoratif Paspas, hem girişte sizi gülümsetir hem de toz-kiri dışarıda bırakır. Kaymaz tabanı ve kalın yapısıyla hem işlevsel hem eğlenceli bir karşılama sunar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın