Altından Rekor Üstüne Rekor Geliyor! Uzmanlar Açıkladı: Altın Neden Yükseliyor?

Financial Times; artışın sebepleri arasında dolar harici çeşitlilik sağlama amacıyla külçe altına yönelen merkez bankaları ve belirsizliğe karşı altına sığınan yatırımcıları altının artışına sebep olarak gösterdi. Heraeus'tan altın taciri Alexander Zumpfe 'Tarihi bir dönüm noktasındayız. Talep sadece merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılardan gelmiyor. Çok yoğun fiziksel satın alımda söz konusu' sözleriyle yükselişi açıkladı.

Hedge fon milyarderi Ray Dalio, altının dolara göre daha güvenli bir alternatif ve portföyleri 'çeşitlendirmek için mükemmel bir araç' olduğunu belirtti. Greenwich'teki konferansta konuşan Dalio, 'Bu kadar büyük bir borç yükü varken alternatif bir servet deposuna yönelmek doğaldır. Bu yüzden daha sağlam para birimlerine yöneliyoruz. Altın ise hepsinin en temelindeki varlık' dedi.

Altın Düşecek mi?

Société Général emtial araştırmaları başkanı Michael Haigh konuya ilişkin olarak, 'Merkez bankalarının alımlarında fiyatların dikkate alınmadığını gördük. 4 bin dolara ulaşılması da bir şey değiştirmeyecek. Yükseliş devam ediyor' açıklamalarında bulundu.

Goldman Sachs salı günü merkez bankalarının alımlarını ve borsa yatırım fonlarına girişleri gerekçe göstererek bir ons altının hedef fiyatını 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti. Bu zirve için öngördükleri tarih ise Aralık 2026. Bu da altının yükselişi sürecek demek oluyor.