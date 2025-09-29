Altın Kan Grubu Nedir, Gerçek mi? Altın Kan Türkiye'de Var mı?

Altın kan grubu, 'Rh' antijenlerinin tümünden yoksun olan kan grubudur. Tıp literatüründe ise bu kan grubuna Rh null ismi verilir. Altın kan grubuna yani Rh null kan grubuna sahip bir kişide Rh antijenler bulunmaz.

İnsanlardaki kan grupları, A, B, O veya AB olarak gruplandırılmıştır. Ayrıca bu kan grupları Rh antijenlerinin varlığına bağlı olarak da ikiye ayrılır. Rh null grubundaki bir kişide, tüm Rh antijenleri eksiktir ama Rh negatif bir kişide yalnızca Rh-D antijeni eksiktir. İki kan grubu arasındaki fark da budur.

Altın Kan Grubu Nasıl Ortaya Çıkar?

Altın kan grubu, bireylerin kanında Rh antijeninin olmamasından dolayı ortaya çıkar.