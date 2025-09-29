onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Altın Kan Grubu Nedir, Gerçek mi? Altın Kan Türkiye'de Var mı?

Altın Kan Grubu Nedir, Gerçek mi? Altın Kan Türkiye'de Var mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 14:41

Dünya üzerinde kaç tane kan grubu var? A, B, AB ve 0 olmak üzere kan grupları dört ana grupta incelenir. Bu gruplar da kendi içlerinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat dünyada çok nadir görülen başka bir kan grubu daha var! 'Altın kan' grubu dünya üzerinde yalnızca 43 kişide tespit edildi!

Peki altın kan grubu nedir, ne anlama geliyor? Altın Kan Grubunun özellikleri neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın Kan Grubu Nedir?

Altın Kan Grubu Nedir?

Altın kan grubu, 'Rh' antijenlerinin tümünden yoksun olan kan grubudur. Tıp literatüründe ise bu kan grubuna Rh null ismi verilir. Altın kan grubuna yani Rh null kan grubuna sahip bir kişide Rh antijenler bulunmaz.

İnsanlardaki kan grupları, A, B, O veya AB olarak gruplandırılmıştır. Ayrıca bu kan grupları Rh antijenlerinin varlığına bağlı olarak da ikiye ayrılır. Rh null grubundaki bir kişide, tüm Rh antijenleri eksiktir ama Rh negatif bir kişide yalnızca Rh-D antijeni eksiktir. İki kan grubu arasındaki fark da budur.

Altın Kan Grubu Nasıl Ortaya Çıkar?

Altın kan grubu, bireylerin kanında Rh antijeninin olmamasından dolayı ortaya çıkar.

Neden Altın Kan Deniyor?

Neden Altın Kan Deniyor?

Rhnull kan grubuna altın kan grubu denmesinin sebebi, nadiren görülmesidir. Altın kan grubu, benzersiz bir özelliğe sahiptir ve bu nedenle altın kan olarak isimlendirilmiştir. 

Altın Kan Grubunun Rengi Ne?

Altın kan grubunun renginde bir farklılık yoktur, kırmızıdır. Altın kan grubuna bu ismin verilme sebebi renginden dolayı değil, nadiren görülmesinden dolayıdır.

Altın Kan Grubu Türkiye'de Var mı?

Altın Kan Grubu Türkiye'de Var mı?

Altın kan grubunun Türkiye'de de olduğu ortaya çıktı. Gaziantep’te yaşayan Naide Soylu, doğum öncesi kan ihtiyacı yaşayınca altın kan grubuna sahip olduğu ortaya çıktı. Kızılay tarafından İspanya’dan özel olarak ‘altın kan’ getirildi. 

Altın Kan Grubu Dünyada Kaç Kişide Var?

Altın kan grubu, dünyada 6 milyonda bir kişide rastlanıyor. Yani altın kan grubunun kabaca dünya üzerinde 43 kişide olduğunu söyleyebiliriz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın