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Alacağın Kararlara Göre Geleceğe Yatırımcı mısın Yoksa Anı Yaşayan mı?

etiket Alacağın Kararlara Göre Geleceğe Yatırımcı mısın Yoksa Anı Yaşayan mı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 17:01

Hayat bazen kararlar almayı gerektirir: Geleceğe yatırım yapmak mı, yoksa anı yaşamak mı? Belki de ikisinin arasında bir yerdeyiz. Peki, sen nasıl bir yol izlersin? Geleceğini güvence altına almak için adımlar mı atarsın, yoksa o anın tadını çıkarmayı mı tercih edersin? Bu test, alacağın kararlara göre seni tanıyacak ve hayatındaki yaklaşımını keşfedecek. Hazır mısın? Gel, birlikte bakalım!👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir yatırım yaparken nasıl bir yaklaşım sergilersin?

2. Sen yatırım konusunda gelenekselci misin? ( Ben kripto, coin moyin anlamam altın alırım...)

3. Bir tatil planı yaparken hangi yaklaşımı benimsersin?

4. Bugüne kadar yaptığın yatırım tercihlerine bir puan verecek olsaydın kaç verirdin?

5. Bir iş projesine başlarken hangi yaklaşımı benimserdin?

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6. Yüksek riskli bir iş teklifini nasıl değerlendirirsin?

7. Zamanını yönetme konusunda başarılı olduğunu düşünüyor musun?

8. Son olarak, bir alışveriş yaparken karar verirken nasıl düşünürsün?

Geleceğe yatırımcısın!

Aldığın kararlara bakınca, tam bir geleceğe yatırımcı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kafan hep yatırım yapmaya çalışıyor, hem de bunu öyle doğal bir şekilde yapıyorsun ki sanki doğuştan bu yeteneğe sahipsin. Hedeflerin hep büyük ama adım adım, sağlam temeller üzerine kurulu. Arkadaşların bile senin yanına gelip yatırım tavsiyesi almaya çalışıyor, çünkü senin yaklaşımın hep güven veriyor. Bu kadar akıllıca ve bilinçli kararlar alman, seni çevrendekiler için bir ilham kaynağı yapıyor.

İkisinin ortası!

Ne har vurup harman savuruyorsun ne de varını yoğunu yatırım yapmak için kullanıyorsun; tam ikisinin ortasında bir denge kurmuşsun. Hayatını yaşarken, anın tadını çıkarıyor ama aynı zamanda geleceğini de düşünüp sağlam adımlar atıyorsun. Ne aşırı riske giriyor, ne de her şeyini bir kenara koyarak sadece geleceğe odaklanıyorsun. Her şeyin yerli yerinde, kararlarını dengeli bir şekilde alıyorsun. Hem bugünün hem de yarının peşinden koşarken, gerçek anlamda yaşamı dengeyle kucaklıyorsun.

Anı yaşayan!

'Bir daha mı geleceğiz dünyaya?' sorusunu kendine bir motto bilmişcesine anı yaşayan birisin. Evet, gelecekteki güvenlik için para biriktirmek önemli ama senin için asıl mesele şu anda yaşamak. Hayatın her anının kıymetini bilip, en güzel şekilde yaşamak gerektiğine inanıyorsun. Giyinmeyi seviyorsun, tarzını yansıtmaktan keyif alıyorsun; gezmeyi seviyorsun, yeni yerler keşfetmek sana ilham veriyor; yemeği seviyorsun, her lokmada hayatın tadını çıkarıyorsun. Hayatı sadece bir hedefe ulaşmak gibi görmüyorsun, her anını dolu dolu yaşamak senin için en önemli şey. Anı yaşamak, seni seni yapan şeylerin başında geliyor ve bu enerjin etrafındaki herkese de yansıyor.

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miray soysal
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Anı yaşayan! 'Bir daha mı geleceğiz dünyaya?' sorusunu kendine bir motto bilmişçesine anı yaşayan birisin. Evet, gelecekteki güvenlik için para biriktirmek ... Devamını Gör