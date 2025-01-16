Alacağın Kararlara Göre Geleceğe Yatırımcı mısın Yoksa Anı Yaşayan mı?
Alacağın Kararlara Göre Geleceğe Yatırımcı mısın Yoksa Anı Yaşayan mı?
Hayat bazen kararlar almayı gerektirir: Geleceğe yatırım yapmak mı, yoksa anı yaşamak mı? Belki de ikisinin arasında bir yerdeyiz. Peki, sen nasıl bir yol izlersin? Geleceğini güvence altına almak için adımlar mı atarsın, yoksa o anın tadını çıkarmayı mı tercih edersin? Bu test, alacağın kararlara göre seni tanıyacak ve hayatındaki yaklaşımını keşfedecek. Hazır mısın? Gel, birlikte bakalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir yatırım yaparken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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2. Sen yatırım konusunda gelenekselci misin? ( Ben kripto, coin moyin anlamam altın alırım...)
3. Bir tatil planı yaparken hangi yaklaşımı benimsersin?
4. Bugüne kadar yaptığın yatırım tercihlerine bir puan verecek olsaydın kaç verirdin?
5. Bir iş projesine başlarken hangi yaklaşımı benimserdin?
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6. Yüksek riskli bir iş teklifini nasıl değerlendirirsin?
7. Zamanını yönetme konusunda başarılı olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak, bir alışveriş yaparken karar verirken nasıl düşünürsün?
Geleceğe yatırımcısın!
İkisinin ortası!
Anı yaşayan!
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Anı yaşayan! 'Bir daha mı geleceğiz dünyaya?' sorusunu kendine bir motto bilmişçesine anı yaşayan birisin. Evet, gelecekteki güvenlik için para biriktirmek ... Devamını Gör