İş Arama Sürecinde Sizi Rakiplerinizden Bir Adım Öne Çıkaracak Yöntemler
İş arama süreci bazen sanki bir labirentten çıkış yolu bulmaya çalışmak gibi hissettirebilir. CV göndermek, mülakatlara gitmek ve bir de beklemek...
Neyse ki sizi rakiplerinizden öne çıkaracak ve “Bu aday tam da aradığımız kişi!” dedirtecek bazı özel yöntemler var. Bu süreci daha keyifli ve başarılı hale getirmek için yapabileceklerinizi birlikte keşfedelim!
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CV’nizde profesyonelliklerinizi ve çalışma alanlarınızı açıkça, kronolojik sırayla belirtin.
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Dijital profilinizi ve ağınızı güçlendirin.
İş başvurularında klasikleşmiş mail kalıplarını kullanmamaya çalışın.
Stresinizi azaltmak için mülakat simülasyonları yapabilirsiniz.
Projelerinizi profesyonel bir portfolyo halinde sunun.
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Kariyer hedeflerinizi netleştirin.
Gönüllü çalışmalarla fırsatlar yaratın.
Kendinize güvenin ve bunu gösterin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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