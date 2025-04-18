Hangi Yatırımın Daha Risksiz Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Bu çok isabetli bir tahmin değil! Bitcoin’in TL bazındaki değeri, hem kripto para piyasasının oynaklığına hem de döviz kurlarına bağlı olarak değişiyor. Yani sadece Bitcoin’in fiyatı değil, dolar/TL kuru da Bitcoin’in TL karşılığını etkiliyor. Kripto paralar yüksek risk içerdiği için en güvenli yatırım aracı olduğunu söylemek zor. Belki başka bir seçenek seni daha çok tatmin edebilir!