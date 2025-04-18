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Hangi Yatırımın Daha Risksiz Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Hangi Yatırımın Daha Risksiz Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 17:01

Borsa mı, altın mı, yoksa gayrimenkul mü? Yatırım yaparken riskleri minimize etmek her yatırımcının önceliği ama herkesin risk algısı farklıdır. Kimi güvenli limanlardan şaşmaz, kimi ise daha yüksek getiri için risk almaktan çekinmez. Peki, sen yatırımların risk seviyelerini ne kadar iyi tahmin edebilirsin?

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Sence hangi yatırım daha risksiz ve güvenli?

Bilemedin!

Dolar, dünya çapında en çok kullanılan rezerv para birimi olsa da en güvenli yatırım aracı olduğu söylenemez. ABD Merkez Bankası’nın (FED) kararları, küresel ekonomik gelişmeler ve enflasyon gibi faktörler nedeniyle zaman zaman ciddi dalgalanmalar yaşayabilir. Uzun vadede değerini koruma eğiliminde olsa da, risksiz yatırım arıyorsan başka seçeneklere göz atmalısın. Bizce tekrar denemelisin!

Tekrar dene!

Pek doğru bir tahmin değil! Euro, Avrupa ekonomisine bağlı olarak genellikle istikrarlı bir para birimi olsa da tamamen risksiz sayılmaz. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları, ekonomik krizler ve küresel gelişmeler Euro’nun değerini etkileyebilir. Eğer en güvenli yatırım aracını bulmak istiyorsan, biraz daha düşünmelisin. Başka bir seçenek denemeye ne dersin?

Yanlış tahmin!

Olmadı! Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülse de kısa vadede ciddi dalgalanmalara açıktır. Faiz oranları, merkez bankalarının politikaları ve doların gücü ons altın fiyatlarını doğrudan etkiler. Uzun vadede koruyucu olabilir ama tamamen risksiz demek zor... Daha düşük riskli yatırım aracını bulmak için tekrar denemelisin!

Bir daha denemeye ne dersin?

Bu tahmin pek isabetli değil sanki... Gram altın, Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri ama döviz kuruna ve ons altına bağlı olduğu için dalgalanmalara açık. Dolar yükseldiğinde gram altın da değer kazanır ama düşüşlerde ters etki yapabilir. Eğer en güvenli yatırım aracını bulmaya çalışıyorsan, başka bir seçenek denesen iyi olur gibi...

Bir daha dene!

Yanlış tahmin! Bitcoin ve diğer kripto paralar yüksek getiri potansiyeli nedeniyle cazip gelse de aşırı oynak fiyat hareketleri nedeniyle en güvenli yatırım araçları arasında yer almaz. Spekülasyonlar, düzenleyici kararlar ve büyük yatırımcıların hamleleri fiyatı aniden değiştirebilir. Daha istikrarlı bir yatırım arıyorsan, tekrar denemelisin!

Bir kez daha dene!

Bu sefer olmadı! Borsa İstanbul (BIST 100), Türkiye’nin en büyük şirketlerini içerse de hisse senedi piyasaları doğası gereği dalgalıdır. Ekonomik gelişmeler, faiz oranları ve küresel piyasalardaki değişimler borsada büyük hareketlere neden olabilir. En risksiz yatırım aracını arıyorsan, farklı bir seçenek düşünebilirsin!

Yanlış cevap!

NASDAQ 100, teknoloji devi şirketleri içerdiği için uzun vadede büyüme potansiyeli yüksek olsa da borsa her zaman risk barındırır. Faiz artışları, ekonomik krizler ve piyasa dalgalanmaları hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Daha güvenli bir yatırım aracı var!

Olmadı..

Bu çok isabetli bir tahmin değil! Bitcoin’in TL bazındaki değeri, hem kripto para piyasasının oynaklığına hem de döviz kurlarına bağlı olarak değişiyor. Yani sadece Bitcoin’in fiyatı değil, dolar/TL kuru da Bitcoin’in TL karşılığını etkiliyor. Kripto paralar yüksek risk içerdiği için en güvenli yatırım aracı olduğunu söylemek zor. Belki başka bir seçenek seni daha çok tatmin edebilir!

Tekrar denemelisin!

Bu kez olmadı! Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), uzun vadeli birikim yapmayı teşvik eden bir sistem ve devlet katkısıyla avantaj sağlıyor. Ancak fonların getirisi, enflasyon ve yönetim kesintileri gibi faktörlere bağlı olarak değişebildiği için en güvenli yatırım aracı olarak görülmez. Daha risksiz bir seçenek için tekrar denemelisin!

Doğru bildin!

Evet Vadeli Mevduat Hesapları yani güncel faiz hesapları en risksiz yatırımacı olarak görünüyor. Paranızı yatırdığınız zaman ana paranızı kaybetmiyor, üstüne belirlenen oranlarda kâr elde ediyorsunuz. Tabii bu oranın enflasyona göre getirisini hesaplamak da size kalmış. ✌️

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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