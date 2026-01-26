Airfryer'da Rosto Kereviz Dilimleri, Portakallı Tavuk Sote ve Elmalı Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

Rosto Kereviz Dilimleri

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı soya sosu

1/2 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı su

1 adet dilimlenmiş kereviz

3 dal taze kekik

Yapılışı:

1. Bir kasede zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, soya sosu, pul biber, toz kırmızı biber, domates salçası ve suyu karıştırın.

2. Dilimlenmiş kerevizlerin üzerine sosu dökün ve hazneye yerleştirin. Üzerlerine taze kekik serpiştirip 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Portakallı Tavuk Sote

Malzemeler:

2 adet tavuk göğüs (küp doğranmış)

1 adet soğan (yarım ay doğranmış)

1 su bardağı portakal suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 adet portakal kabuğu rendesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Güveç haznesine tavuk göğsü, soğan, portakal suyu, toz kırmızı biber, kekik, sarımsak tozu, portakal kabuğu rendesi ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

2. 180 derecede 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Elmalı Tarçınlı Kek

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilin

2 adet kırmızı elma (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

1 çay bardağı doğranmış ceviz

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilin, tarçın ve unu ekleyip koyu akışkan kıvamlı bir harç eldene kadar çırpın.

2. Küp doğranış elmaları ve cevizleri de harca ilave edip karıştırın ve yağlanmış güveç haznesine harcı ekleyin.

3. 170 derecede, kürdan ile içini kontrol ederek 15-25 dakika arası pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra kalıptan çıkarıp soğutun ve dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!