onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Rosto Kereviz Dilimleri, Portakallı Tavuk Sote ve Elmalı Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Rosto Kereviz Dilimleri, Portakallı Tavuk Sote ve Elmalı Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.01.2026 - 22:22

Hem sağlıklı hem de oldukça gurme bir menüyle karşı karşıyasınız! Sıradan bir akşam yemeğini şık bir restoranda sunulan özel bir menüye dönüştürmek işte bu kadar kolay!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rosto Kereviz Dilimleri, Portakallı Tavuk Sote ve Elmalı Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

Rosto Kereviz Dilimleri, Portakallı Tavuk Sote ve Elmalı Tarçınlı Kek Nasıl Yapılır?

Rosto Kereviz Dilimleri 

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1 adet dilimlenmiş kereviz

  • 3 dal taze kekik

Yapılışı:

1. Bir kasede zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, soya sosu, pul biber, toz kırmızı biber, domates salçası ve suyu karıştırın. 

2. Dilimlenmiş kerevizlerin üzerine sosu dökün ve hazneye yerleştirin. Üzerlerine taze kekik serpiştirip 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Portakallı Tavuk Sote 

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğüs (küp doğranmış) 

  • 1 adet soğan (yarım ay doğranmış) 

  • 1 su bardağı portakal suyu

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı:

1. Güveç haznesine tavuk göğsü, soğan, portakal suyu, toz kırmızı biber, kekik, sarımsak tozu, portakal kabuğu rendesi ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. 

2. 180 derecede 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Elmalı Tarçınlı Kek 

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu 

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 paket vanilin

  • 2 adet kırmızı elma (kabukları soyulmuş, küp doğranmış) 

  • 1 çay bardağı doğranmış ceviz

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilin, tarçın ve unu ekleyip koyu akışkan kıvamlı bir harç eldene kadar çırpın. 

2. Küp doğranış elmaları ve cevizleri de harca ilave edip karıştırın ve yağlanmış güveç haznesine harcı ekleyin. 

3. 170 derecede, kürdan ile içini kontrol ederek 15-25 dakika arası pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra kalıptan çıkarıp soğutun ve dilimleyip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın