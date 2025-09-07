Airfryer'da Patlıcan Silkme ve Lorlu Biber Dolması Nasıl Yapılır?

Klasik lezzetler biraz farklı sunulunca tadı bambaşka oluyor! Hafif ama doyurucu bu ikili hem öğle hem akşam yemeklerinde keyifli ve farklı bir seçenek olacak.

Üstelik hem sebzeleri seven hem de sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için harika bir alternatif! 🤩