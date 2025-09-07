onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Patlıcan Silkme ve Lorlu Biber Dolması Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Patlıcan Silkme ve Lorlu Biber Dolması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
07.09.2025 - 19:32

Klasik lezzetler biraz farklı sunulunca tadı bambaşka oluyor! Hafif ama doyurucu bu ikili hem öğle hem akşam yemeklerinde keyifli ve farklı bir seçenek olacak.

Üstelik hem sebzeleri seven hem de sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için harika bir alternatif! 🤩

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patlıcan Silkme ve Lorlu Biber Dolması Nasıl Yapılır?

Patlıcan Silkme ve Lorlu Biber Dolması Nasıl Yapılır?

Patlıcan Silkme 

Malzemeler:

  • 1 adet soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 2 adet patlıcan (dilimlenmiş, tuzlu suda bekletilmiş)

  • 2 adet domates (rondodan geçirilmiş) 

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Soğan, sarımsak, tuz, toz şeker, patlıcan, rondodan geçirilmiş domates ve zeytinyağını güveç haznesine ekleyin. 190 derecede, ara ara karıştırarak 30 dakika pişirin.

Lorlu Biber Dolması

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı lor peyniri

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı toz sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 adet dolmalık yeşil biber

  • 3 adet kapya biber

Üzeri İçin:

  • Sprey yağ

Yapılışı:

1. Bir kasede lor peyniri, rendelenmiş soğan, süt, toz sarımsak, zeytinyağı ve tuzu karıştırın.

2. Biberlerin çekirdek kısımlarını çıkarığ hazırladığınız harcı içine doldurun. Airfryer haznesine yerleştirin ve 180 derecede 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın