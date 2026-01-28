onedio
Airfryer'da Labneli Poğaça ve Kestane Kebap Nasıl Yapılır?

28.01.2026 - 20:01

İster çay saatine eşlik etsin ister akşamüstü atıştırmalığı olsun, bu ikili pratikliğiyle olduğu kadar tadıyla da öne çıkıyor. Evde zahmetsiz ama özenli bir sofra kurmak isteyenleri aşağı alalım! 👇🏻

Labneli Poğaça ve Kestane Kebap Nasıl Yapılır?

Labneli Poğaça 

Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı un 

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1 çay bardağı ıspanak püresi

  • 1 adet yumurta beyazı

  • 50 gram eritilmiş tereyağı

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 1,5 çay kaşığı toz şeker

  • 150 gram labne 

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Yapılışı:

1. Bir kasede un, krema, ıspanak püresi, yumurta beyazı, eritilmiş tereyağı, süt, tuz, kabartma tozu ve toz şeker ekleyip ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun. 

2. Hamurdan parçalar alıp yuvarlayın ve merdaneyle hafifçe açın. Orta kısmına labne sıkın ve yarım ay şeklinde kapatıp hazneye yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı ve kavrulmuş susam serpiştirip 170 derecede 20 dakika pişirin. 

Kestane Kebap 

Malzemeler:

  • 200 gram kestane (çizilmiş, suda bekletilmiş) 

Yapılışı:

1. Suda bekletilmiş ve çizilmiş kestaneleri hazneye alın ve 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

