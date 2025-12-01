onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Kıymalı Yumurta, Hardallı Patates Salatası ve Kıymalı Patates Mantısı Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Kıymalı Yumurta, Hardallı Patates Salatası ve Kıymalı Patates Mantısı Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 21:09

Kahvaltı ve öğle yemeğini bir araya getirmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Airfryer ile hem zamandan tasarruf edin hem de lezzetin keyfini çıkaracağınız bu tarifleri denemek için aşağı kaydırın! 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıymalı Yumurta, Hardallı Patates Salatası ve Kıymalı Patates Mantısı Nasıl Yapılır?

Kıymalı Yumurta, Hardallı Patates Salatası ve Kıymalı Patates Mantısı Nasıl Yapılır?

Kıymalı Yumurta

Malzemeler:

  • 600 gram dana kıyma

  • 1 adet büyük boy kuru soğan

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 4 adet yumurta

Yapılışı:

1. Kıymayı, kuru soğan, tuz, karabiber ve sıvı yağ ile birlikte airfryer haznesinin güveç kabında ara ara karıştırarak 180 derecede 20 dakika boyunca pişirin. 15. dakikada üzerine salçayı ekleyip karıştırın.

2. Piştikten sonra yumurtalı hazırlayacağınız kıymalı harcın bir kısmını haznede bırakın ve yumurtaları ekleyip 170 derecede 10 dakika pişirin ve sıcak olarak servis edin.

Hardallı Patates Salatası

Malzemeler:

  • 3 adet patates (küp doğranmış)

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 4 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 adet limonun suyu 

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 6 adet kornişon turşu

  • 1 avuç dereotu

  • 1 avuç maydanoz

Yapılışı:

1. Küp doğranmış patatesleri sıvı yağ ve tuzla birlikte karıştırıp hazneye yerleştirin. 190 derecede 30 dakika pişirin.

2. Sosu için bir kasede zeytinyağı, hardal, mayonez, sarımsak, limon suyu ve tuzu karıştırın.

3. Kızarmış patates, kırmızı soğan, kornişon turşu, dereotu, maydanoz ve hazırladığınız sosla birlikte karıştırıp servis edin. Afiyet olsun!

Kıymalı Patates Mantısı

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sarımsaklı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı  kuru nane

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

1. Pişirdiğiniz patates ve kıyma harcını kaseye alın.  Sarımsaklı yoğurt, kuru nane ve pul biberle birlikte servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın