Airfryer'da Kış Baharatlı Etli Wrap ve Tahinli Köz Sebze Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Kış Baharatlı Etli Wrap ve Tahinli Köz Sebze Nasıl Yapılır?

29.01.2026 - 19:31

Airfryer’da hazırlanan kış baharatlı etli wrap, dışı hafif çıtır içi sulu dokusuyla hızlı ama iddialı bir öğün sunarken tahinli köz sebzeler harika bir eşlikçi olacak! 

Öğle yemeğini sıradanlıktan kurtarmak ya da akşam için pratik ama tok tutan bir alternatif arıyorsan, bu ikili tam sana göre! 👇🏻

Kış Baharatlı Etli Wrap ve Tahinli Köz Sebze Nasıl Yapılır?

Kış Baharatlı Etli Wrap 

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 200 gram dana biftek (doğranmış) 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 adet soğan (yarım ay doğranmış) 

  • 1/2 çay kaşığı biberiye

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1/4 çay kaşığı yenibahar

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 adet çubuk tarçın 

  • 2 adet defne yaprağı

  • 1 adet lavaş

  • 1 avuç göbek marul

Yapılışı:

1. Güveç haznesine sıvı yağ, doğranmış biftek, tuz, karabiber, soğan, biberiye, kırmızı biber, yenibahar, kekik, çubuk tarçın ve defne yaprağını ekleyip karıştırın.

2. 180 derecede 20 dakika pişirin. Defne yaprağı ve çubuk tarçını çıkarıp lavaşın ortasına etleri koyun. Üzerine göbek marul da ekleyip dürüm haline getirin ve servis edin.

Tahinli Köz Sebze 

Malzemeler:

  • 1 adet havuç (doğranmış) 

  • 1 adet kereviz (küp doğranmış)

  • 1 dal pırasa  (doğranmış) 

  • 1 adet soğan (yarım ay doğranmış) 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Sosu İçin:

  • 1/2 su bardağı tahin

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 1 avuç maydanoz (kıyılmış)

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırıp 190 derecede 20 dakika pişirin. Sos için tahin, limon suyu, su ve tuzu karıştırın. 

2. Pişmiş olan sebzelerin üzerine gezdirin. Kıyılmış maydanoz serpiştirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

