onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Karamelize Bal Kabaklı Tost & Tarçınlı Elma Cipsi Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Karamelize Bal Kabaklı Tost & Tarçınlı Elma Cipsi Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.01.2026 - 19:01

Az malzemeyle, zahmetsiz ama akılda kalıcı iki lezzet! Bir yanda pratik ama sürprizli bir tost, diğer yanda atıştırmalık krizlerini masum bir şekilde geçiştirebileceğin tarçınlı elma cipsi... 🤤

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karamelize Bal Kabaklı Tost & Tarçınlı Elma Cipsi Nasıl Yapılır?

Karamelize Bal Kabaklı Tost & Tarçınlı Elma Cipsi Nasıl Yapılır?

Tarçınlı Elma Cipsi 

Malzemeler:

  • 2 adet dilimlenmiş elma

  • 4 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Dilimlenmiş elmaları esmer şeker ve tarçınla karıştırıp hazneye yerleştirin. 

2. 170 derecede 20 dakika pişirip elma cipsleri elde edin.

Karamelize Bal Kabaklı Tost 

Malzemeler:

  • 2 dilim balkabağı (buharda pişmiş)

  • 4 yemek kaşığı esmer şeker

Tost İçin:

  • 2 adet tost ekmeği

  • 6 yemek kaşığı labne

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1. Buharda pişmiş balkabaklarını hazneye yerleştirin. Üzerine esmer şeker serpiştirip 180 derecede 15 dakika kızartın. 

2. Bir kasede pudra şekeri ve labneyi karıştırın. Ekmeğin üzerine labneli karışımı ve balkabak dilimlerini ekleyerek servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın