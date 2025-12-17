Airfryer'da Ispanaklı Kırpık Börek ve Elmalı Milföy Nasıl Yapılır?

Ispanaklı Kırpık Börek
Malzemeler:
Üzeri İçin:
Yapılışı:
1. Bir kasede yumurta, süt, soda, sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Yufkaları uzun şeritler halinde doğrayın.
2. Güveç haznesine yufkanınn yarısını koyun. Üzerine hazırladığınız yumurtalı harcın yarısını ekleyip karıştırın.
3. Üzerine sotelenmiş ıspanakları ekleyin. Kalan yufkaları da yumurtalı karışıma buladıktan sonra hazneye yerleştirin. Üzerine susam serpiştirip 180 derecede 25 dakika pişirin.
Elmalı Milföy
Malzemeler:
Üzeri İçin:
Yapılışı:
1. Rendelenmiş elmaları toz şekerle birlikte tavada kavurun. Soğuduktan sonra kaseye alıp ceviz ve şekerle birlikte karıştırın.
2. Milföy yapraklarını kare olacak şekilde kesin. İki kenarından şeritler kesin ve harcı boşluğa yerleştirip üzerini kapatın.
3. Şerit kestiğiniz kısımları da üzerine doğru katlayıp hazneye yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirip ilk sıcaklığı geçtikten sonra pudra şekeri serpiştirip servis edin.
Afiyet olsun!
