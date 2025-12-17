onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Ispanaklı Kırpık Börek ve Elmalı Milföy Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Ispanaklı Kırpık Börek ve Elmalı Milföy Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
17.12.2025 - 20:01

Bu iki tarif ister çay saatine, ister ani misafir planlarına eşlik etmeye hazır ve nazır! 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ispanaklı Kırpık Börek ve Elmalı Milföy Nasıl Yapılır?

Ispanaklı Kırpık Börek ve Elmalı Milföy Nasıl Yapılır?

Ispanaklı Kırpık Börek

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1,5 çay bardağı süt

  • 1/2 su bardağı soda

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 adet taze yufka

  • 500 gram sotelenmiş ıspanak

Üzeri İçin:

  • 1,5 çay kaşığı susam 

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta, süt, soda, sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Yufkaları uzun şeritler halinde doğrayın.

2. Güveç haznesine yufkanınn yarısını koyun. Üzerine hazırladığınız yumurtalı harcın yarısını ekleyip karıştırın.

3. Üzerine sotelenmiş ıspanakları ekleyin. Kalan yufkaları da yumurtalı karışıma buladıktan sonra hazneye yerleştirin. Üzerine susam serpiştirip 180 derecede 25 dakika pişirin. 

Elmalı Milföy

Malzemeler:

  • 2 adet elma (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 su bardağı ceviz (doğranmış) 

  • 1,5 çay kaşığı tarçın

  • 2 yaprak milföy hamuru

Üzeri İçin:

  • Pudra şekeri

Yapılışı:

1. Rendelenmiş elmaları toz şekerle birlikte tavada kavurun. Soğuduktan sonra kaseye alıp ceviz ve şekerle birlikte karıştırın.

2. Milföy yapraklarını kare olacak şekilde kesin. İki kenarından şeritler kesin ve harcı boşluğa yerleştirip üzerini kapatın.

3. Şerit kestiğiniz kısımları da üzerine doğru katlayıp hazneye yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirip ilk sıcaklığı geçtikten sonra pudra şekeri serpiştirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın