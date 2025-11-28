onedio
Airfryer'da Ispanaklı Gözleme, Hindi Salatası ve Şiş Köfte Nasıl Yapılır?

28.11.2025 - 19:50

Geleneksel lezzetleri modern dokunuşla sunmak isteyenler buraya! Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu tarifler hem pratik hem de misafirlerinizi etkileyecek kadar şık. 😍

Ispanaklı Gözleme

Malzemeler:

  • 2 su bardağı dondurulmuş ıspanak

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 adet taze yufka

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Ispanakları kaşar peyniri ve tuzla birlikte karıştırın. Taze yufkayı tezgaha serin ve orta kısmına harcı yerleştirin.

2. Zarf şeklinde katlayıp güveç haznesine yerleştirin. Üzerine sıvı yağı fırçayla sürüp, sürenin yarısında ters çevirip, 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Hindi Salatası

Malzemeler:

  • 300 gram hindi göğüs parçaları

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Hindi parçalarını sıvı yağ, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve sarımsak tozuyla baharatlayın. 

2. Airfryer haznesinde 200 derecede 20 dakika pişirin. Bol yeşillik ve tercihe göre mayonez bazlı sosla birlikte servis edin.

Şiş Köfte

Malzemeler:

  • 300 gram dana kıyma

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı (silme) tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Bir kasede kıyma, soğan, sarımsak, kimyon, galeta unu, tuz, karabiber, yumurta ve sıvı yağ ile birlikte yoğurun.

2. Hazırladığınız köfte harcını 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

3. Köftelere şekil verip airfryer haznesine yerleştirin ve sprey yağ sıkıp 190 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

