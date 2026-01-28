onedio
Airfryer'da Ev Yapımı Döner ve İskender Nasıl Yapılır?

28.01.2026 - 19:41

Evde döner yapmak kulağa biraz iddialı geliyor olabilir ama Airfryer devreye girince işler fazlasıyla kolaylaşıyor! Uzun uzun pişirme derdi yok, mutfağı saran ağır kokular yok. E daha ne olsun! 🤩

Döner

Malzemeler:

  • 300 gram dana kıyma

  • 1 adet rendelenmiş soğan 

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Bir kasede dana kıyma, rende soğan, yoğurt, tuz ve karabiberi karıştırın. 

2. Tüm malzemeler birbiriyle özdeşleşene kadar güzelce yoğurun. İki pişirme kağıdı arasına kıyma harcını koyun ve merdane yardımıyla düzleştirin. 

3. Pişirme kağıdını uzunlamasına 3 eşit parçaya bölün ve rulo haline getirin. 

4. 180 derecede 20 dakika pişirin. Pişen döneri pişirme kağıdı arasından çıkarın. Daha fazla kızarmasını isterseniz tavada arkalı önlü kızartabilirsiniz.

İskender 

Malzemeler:

  • 1 adet tırnak pide (küp doğranmış) 

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş) 

Domates Sos İçin:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı 

  • 1 su bardağı domates püresi

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Tırnak pideleri eritilmiş tereyağıyla beraber karıştırıp hazneye alın ve 170 derecede 15 dakika pişirin. 

2. Sos için tereyağını kızdırın. Domates püresi ve tuzu ekleyip karıştırın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin. 

3. Tırnak pideleri tabağın tabanına, üzerine ev yapımı döner ve domates sosunu ekleyin. Bol kızdırılmış tereyağı gezdirerek servis edin. 

Afiyet olsun! 

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

