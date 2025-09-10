onedio
Airfryer'da Enginar Kızartması ve Taze Otlu Bezelye Nasıl Yapılır?

10.09.2025 - 19:32

Enginarı hiç bu kadar çıtır ve lezzetli düşündünüz mü? Artık düşünmeye başlayabilirsiniz çünkü klasik tarifleri unutturmaya geldik. Hem sağlıklı hem de keyifli bir öğün hazırlamak isteyenler için harika bir ikiliyle karşınızdayız! 👇🏻

Enginar Kızartması ve Taze Otlu Bezelye Nasıl Yapılır?

Taze Otlu Bezelye

Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı bezelye

  • 1 adet soğan (küp doğranmış)

  • 2 adet sarımsak (dilimlenmiş) 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağı portakal suyu

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1/2 demet dereotu (kıyılmış)

  • 5 dal taze soğan (kıyılmış)

Yapılışı:

1. Airfryer güveç haznesine bezelye, soğan, sarımsak, tuz, portakal suyu ve suyu ekleyin. 

2. 200 derecede 20 dakika ara ara karıştırırarak pişirin. Piştikten sonra üzerine ince kıyılmış dereotu ve taze soğanı ekleyip karıştırın ve servis edin.

Enginar Kızartması

Malzemeler:

  • 2 adet enginar (ince dilimlenmiş)

  • 1,5 su bardağı panko

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 adet yumurta 

  • 1 tutam tuz

Üzeri İçin:

  • Sprey yağ 

Yapılışı:

1. Bir kasede panko, toz kırmızı biber, sarımsak tozu, limon kabuğu rendesi ve tuzu karıştırın.

2. Ayrı bir kasede yumurta ve tuzu çırpın. İnce dilimlenmiş enginarları sırasıyla una, yumurtaya ve pankoya bulayın.

3. Airfryer haznesine yerleştirip üzerlerine sprey yağ sıkın. 180 derecede arada arka yüzlerini döndürerek 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

