Ahmet Çakar Kalp Krizi Şüphesiyle Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Ahmet Çakar Kalp Krizi Şüphesiyle Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.12.2025 - 10:11 Son Güncelleme: 12.12.2025 - 10:18

Bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ahmet Çakar, futbolda bahis soruşturması kapsamında iki gündür gözaltında tutuluyordu. Çakar’ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, anjiyo olduğu daha sonra da sağlık sorunları sebebiyle gözaltı kararının kaldırıldığı belirtilmişti. 

Ancak gelen bilgiye göre Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesi bekleniyordu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
