onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ahlatcı Holding Söylentilerle İlgili Açıklama Yaptı: "İddialar Gerçek Dışı ve Dayanaksız"

Ahlatcı Holding Söylentilerle İlgili Açıklama Yaptı: "İddialar Gerçek Dışı ve Dayanaksız"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2026 - 12:21

Son zamanlarda Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama geldi. Resmi açıklamada son günlerde medyada yer bulan söylentiler için 'asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır' ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada yayılan haberlerin dayanaksız olduğu belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan resmi açıklama şöyle;

Yapılan resmi açıklama şöyle;

'Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan sözkonusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumlarımızın özellikle de Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’nın yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur. 

Bu çerçevede açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; söz konusu paylaşımlar asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum içerisinde sürdürmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; Kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt içine alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’dır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız; ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir.

Ahlatcı Holding, Anadolu’nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan, kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır. Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın