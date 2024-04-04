Ahit Musa'nın Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Testament The Story of Moses İncelemesi
Ahit Musa'nın Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Testament The Story of Moses İncelemesi
Netflix'in yeni dizisi Testament: The Story of Moses, kısa zamanda en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı. Başrollerinde iki Türk oyuncunun rol aldığı dizide, ünlü oyuncu Mehmet Kurtuluş'un firavun rolünde yer almasına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi. Peki, tarihi dram türündeki Testament: The Story of Moses dizisinin konusu nedir? Ahit: Musa'nın Hikayesi dizisinin oyuncuları kimlerdir?
İşte, Testament: The Story of Moses dizisi hakkında merak edilenler...
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Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses), yayınlandığı günden itibaren dijital platformun en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.
Karga7 Pictures imzalı Ahit: Musa'nın Hikayesi, şirketin 'Rise of Empire: Ottoman' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi başarılı projelerin ardından izleyiciyle buluştu.
Testament: The Story of Moses Dizisinin Konusu Nedir?
Uzmanlarla yapılan röportajlarla belgesel şeklinde ele alınan dizi, Nil kıyılarından Sina Dağı'na ve Kızıldeniz'e uzanan Musa'nın kişisel kefaret yolculuğunu ele almasının yanında; başrollerinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtulmuş ve Tülay Günay ile de dikkatleri üzerine çekti.
Testament: The Story of Moses Oyuncuları Kimlerdir?
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Ahit: Musa'nın Hikayesi Dizisi Kaç Bölüm?
Ahit: Musa'nın Hikayesi Dizisi Nereden İzlenir, Ne Zaman Yayınlandı?
Testament: The Story of Moses Dizisinin IMDb Puanı Kaç?
Testament: The Story of Moses Dizisinin Fragmanı
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