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Ahit Musa'nın Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Testament The Story of Moses İncelemesi

Ahit Musa'nın Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Testament The Story of Moses İncelemesi

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.04.2024 - 22:11

Netflix'in yeni dizisi Testament: The Story of Moses, kısa zamanda en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı. Başrollerinde iki Türk oyuncunun rol aldığı dizide, ünlü oyuncu Mehmet Kurtuluş'un firavun rolünde yer almasına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi. Peki, tarihi dram türündeki Testament: The Story of Moses dizisinin konusu nedir? Ahit: Musa'nın Hikayesi dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Testament: The Story of Moses dizisi hakkında merak edilenler...

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Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses), yayınlandığı günden itibaren dijital platformun en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses), yayınlandığı günden itibaren dijital platformun en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

Karga7 Pictures imzalı Ahit: Musa'nın Hikayesi, şirketin 'Rise of Empire: Ottoman' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi başarılı projelerin ardından izleyiciyle buluştu.

Karga7 Pictures imzalı Ahit: Musa'nın Hikayesi, şirketin 'Rise of Empire: Ottoman' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi başarılı projelerin ardından izleyiciyle buluştu.

Emre Şahin, Kelly McPherson ve Sarah Wetherbee’nin ABD’de kurduğu Türk kökenli şirket Karga7 Pictures, bu yeni mini dizisinde de 'Rise of Empire: Ottoman'ın yolundan gitmeyi tercih etti.

Testament: The Story of Moses Dizisinin Konusu Nedir?

Testament: The Story of Moses Dizisinin Konusu Nedir?

Testament: The Story of Moses dizisinde halkı özgürlüğüne kavuşturan Musa'nın prenslikten peygamberliğe uzanan yaşamı ele alınıyor. 

Dizide sırasıyla; Mısır prensliğini geride bırakmak zorunda kalan Musa'nın Medyen'e sığınışından üstlendiği ilahi görevlere, Firavun'la karşı karşıya gelerek İbranileri azat etmesini istemesine kadar Mısır'ın başına gelen felaketler işleniyor. Musa'nın özgürlüğe giden yolda İbranilere öncülük ederken Kızıldeniz'de yaşadığı mucizeler de Ahit'te bir bir ele alınıyor.

Uzmanlarla yapılan röportajlarla belgesel şeklinde ele alınan dizi, Nil kıyılarından Sina Dağı'na ve Kızıldeniz'e uzanan Musa'nın kişisel kefaret yolculuğunu ele almasının yanında; başrollerinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtulmuş ve Tülay Günay ile de dikkatleri üzerine çekti.

Uzmanlarla yapılan röportajlarla belgesel şeklinde ele alınan dizi, Nil kıyılarından Sina Dağı'na ve Kızıldeniz'e uzanan Musa'nın kişisel kefaret yolculuğunu ele almasının yanında; başrollerinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtulmuş ve Tülay Günay ile de dikkatleri üzerine çekti.

Testament: The Story of Moses Oyuncuları Kimlerdir?

Testament: The Story of Moses Oyuncuları Kimlerdir?

  • Mehmet Kurtuluş - Pharaoh 

  • Charles Dance - Narrator

  • Avi Azulay - Moses

  • Tülay Günal - Bithiah 

  • Dominique Tipper - Zipporah

  • Ishai Golan - Aaron

  • Reymonde Amsallem - Miriam

  • Clarke Peters

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Ahit: Musa'nın Hikayesi Dizisi Kaç Bölüm?

Ahit: Musa'nın Hikayesi Dizisi Kaç Bölüm?

Dram ve tarihi belgesel türündeki mini dizi Testament: The Story of Moses, 'Peygamber', 'Vebalar' ve 'Vaat Edilen Topraklar' olarak adlandırılan 3 bölümden oluşuyor. Dizinin bölümleri ise sırasıyla 81, 86 ve 88 dakika.

Ahit: Musa'nın Hikayesi Dizisi Nereden İzlenir, Ne Zaman Yayınlandı?

Ahit: Musa'nın Hikayesi Dizisi Nereden İzlenir, Ne Zaman Yayınlandı?

Testament: The Story of Moses dizisi 27 Mart 2024 tarihinden beri dijital platform Netflix'te izleyiciyle buluşuyor.

Testament: The Story of Moses Dizisinin IMDb Puanı Kaç?

Testament: The Story of Moses Dizisinin IMDb Puanı Kaç?

İlahiyatçıların ve tarihçilerin görüşlerine başvurularak ve Musa'nın peygamberliğe dönüşümünü anlatan Ahit, eleştirilerden payını aldı. IMDb puanı 6 olan dizinin eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da aldığı puan ise 100 üzerinden 29 oldu.

İşte, Ahit: Musa'nın Hikayesi ilk tanıtımı 👇

Testament: The Story of Moses Dizisinin Fragmanı

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