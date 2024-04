Ahit Musa'nın Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Testament The Story of Moses İncelemesi

Netflix'in yeni dizisi Testament: The Story of Moses, kısa zamanda en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı. Başrollerinde iki Türk oyuncunun rol aldığı dizide, ünlü oyuncu Mehmet Kurtuluş'un firavun rolünde yer almasına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi. Peki, tarihi dram türündeki Testament: The Story of Moses dizisinin konusu nedir? Ahit: Musa'nın Hikayesi dizisinin oyuncuları kimlerdir?

İşte, Testament: The Story of Moses dizisi hakkında merak edilenler...