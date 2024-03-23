3 Cisim Problemi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? 3 Cisim Problemi Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı?
3 Cisim Problemi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? 3 Cisim Problemi Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı?
Henüz yayımlanmadan merak uyandıran 3 Cisim Problemi dizisi, 60'larda Dünya'da başlayan ve evrenin uzak uçlarındaki zamanın sonuna uzanan Liu Cixin'in Hugo Ödüllü roman üçlemesine dayanıyor. Cixin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi Netflix'in adından söz ettiren yapımları arasında yerini alacak gibi görünüyor. Peki, 3 Cisim Problemi dizisinin konusu nedir? 3 Cisim Problemi dizisinin 2. sezonu çıkacak mı?
İşte detaylar...
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Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'i diziden sonra ilk kez bir araya getiren '3 Cisim Problemi' dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Dizinin yaratıcıları arasında 'True Blood'ın yapımcısı Alexander Woo da yer alıyor.
Bilim kurgu ve psikolojik gerilim türündeki dizi, Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlandı. Üçlemenin ilk kitabı olan 'The Three Body Problem'den uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise Derek Tsang oturuyor.
3 Cisim Problemi Dizisinin Konusu Nedir?
3 Cisim Problemi Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
3 Cisim Problemi Dizisi Kaç Bölüm?
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3 Cisim Problemi Dizisi Nereden İzlenir, Ne Zaman Yayınlandı?
3 Cisim Problemi Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı?
İşte, 3 Cisim Problemi Dizisinin Fragmanı 👇
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