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3 Cisim Problemi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? 3 Cisim Problemi Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı?

3 Cisim Problemi Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? 3 Cisim Problemi Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı?

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.03.2024 - 22:03

Henüz yayımlanmadan merak uyandıran 3 Cisim Problemi dizisi, 60'larda Dünya'da başlayan ve evrenin uzak uçlarındaki zamanın sonuna uzanan Liu Cixin'in Hugo Ödüllü roman üçlemesine dayanıyor. Cixin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi Netflix'in adından söz ettiren yapımları arasında yerini alacak gibi görünüyor. Peki, 3 Cisim Problemi dizisinin konusu nedir? 3 Cisim Problemi dizisinin 2. sezonu çıkacak mı? 

İşte detaylar...

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Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'i diziden sonra ilk kez bir araya getiren '3 Cisim Problemi' dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Dizinin yaratıcıları arasında 'True Blood'ın yapımcısı Alexander Woo da yer alıyor.

Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'i diziden sonra ilk kez bir araya getiren '3 Cisim Problemi' dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Dizinin yaratıcıları arasında 'True Blood'ın yapımcısı Alexander Woo da yer alıyor.

Bilim kurgu ve psikolojik gerilim türündeki dizi, Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlandı. Üçlemenin ilk kitabı olan 'The Three Body Problem'den uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise Derek Tsang oturuyor.

Bilim kurgu ve psikolojik gerilim türündeki dizi, Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlandı. Üçlemenin ilk kitabı olan 'The Three Body Problem'den uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise Derek Tsang oturuyor.

3 Cisim Problemi Dizisinin Konusu Nedir?

3 Cisim Problemi Dizisinin Konusu Nedir?

'3 Cisim Problemi' adlı dizi, 1960'ların Çin'inde, Kültür Devrimi'nin karmaşık atmosferinde geçiyor. Hikayenin baş kahramanı Ye Wenjie, bir astrofizikçidir ve bir askeri projenin gizli bir parçası olarak uzaya mesajlar gönderir. Bu mesajlar, kendi varlıklarını sürdürmekte zorlanan bir uzaylı medeniyeti tarafından alınır ve bu durum, Dünya'ya yönelik bir işgal planının başlamasına neden olur.

Bu olaylarla eş zamanlı olarak, Dünya'da farklı görüşlerde olan iki grup belirginleşir. Bir grup, bu uzaylı varlıkları ağırlamaya ve onların Dünya'yı ele geçirme sürecine yardımcı olmayı kabul ederken, diğer grup ise bu işgale karşı direnmeyi tercih eder. Bu karmaşık ve heyecan verici hikaye, bilim kurgu severler için mükemmel bir seçim olabilir. İnsanlık, uzaylılar ve kendi varoluşumuz hakkında derin soruları gündeme getiren bu dizi, izleyicileri düşündürmeyi ve onlara farklı bakış açıları sunmayı başarıyor.

3 Cisim Problemi Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

3 Cisim Problemi Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Marlo Kelly 

  • Saamer Usmani

  • Jess Hong

  • Jovan Adepo

  • Sea Shimooka

  • Benedict Wong

  • Tsai Chin

  • John Bradley

  • Eiza González

  • Liam Cunningham

  • Jonathan Pryce

  • Alex Sharp 

  • Rosalind Chao 

  • Zine Tseng

3 Cisim Problemi Dizisi Kaç Bölüm?

3 Cisim Problemi Dizisi Kaç Bölüm?

3 Cisim Problemi dizisinin yayımlanan ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

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3 Cisim Problemi Dizisi Nereden İzlenir, Ne Zaman Yayınlandı?

3 Cisim Problemi Dizisi Nereden İzlenir, Ne Zaman Yayınlandı?

3 Cisim Problemi dizisinin ilk sezonuna ait bölümler 21 Mart 2024 tarihinde Netflix'te gösterime girdi.

3 Cisim Problemi Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı?

3 Cisim Problemi Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı?

Dizinin yaratıcılarından David Benioff, ikinci sezon için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Daha sonra Alexander Woo tarafından yapılan açıklama dizinin iki sezondan da fazla sürebileceğine işaret etti. İşte, Woo'nun o sözleri: 

'Üçüncü kitap çok büyük. Sanırım diğer iki kitaptan iki kat daha uzun. Yani bu belki bir sezondur, belki iki sezondur. Ama biliyorsunuz, tüm hikayeyi anlatmak için en az üç, belki de dört sezona ihtiyacımız olacağını düşünüyorum.”

İşte, 3 Cisim Problemi Dizisinin Fragmanı 👇

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