Afra Saraçoğlu "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülünü Alırken Temastan Rahatsız Oldu!
Afra Saraçoğlu "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülünü Alırken Temastan Rahatsız Oldu!
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Okan Üniversitesi'nde yapılan Yılın Enleri Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Saraçoğlu'nun ödülü alırken temastan rahatsız olduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.
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Son yılların parlayan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.
Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyiciyle arasında bambaşka bir bağ oluşmasını sağlayan güzel oyuncu, bu rolüyle de pek çok kez ödül aldı.
Okan Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan güzel oyuncu, 8 Mayıs gecesi ödülünü aldı.
Güzel oyuncunun ödül alırken temastan rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı.
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