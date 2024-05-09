Afra Saraçoğlu "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülünü Alırken Temastan Rahatsız Oldu!

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Okan Üniversitesi'nde yapılan Yılın Enleri Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Saraçoğlu'nun ödülü alırken temastan rahatsız olduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.