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İngiltere Kralı Charles'ı Hande Yener Kırmızıları İçerisinde Resmeden Ressamdan Açıklama Geldi

İngiltere Kralı Charles'ı Hande Yener Kırmızıları İçerisinde Resmeden Ressamdan Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 13:02

İngiltere Kralı Charles'ın tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresi yapıldı. Fakat portredeki kırmızı rengin yoğunluğu büyük tartışmalara sebebiyet vermişti. Pek çok kişinin dalga konusu olan kırmızı portreye, sanatçıdan açıklama geldi. 

Kaynak: NTV

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İngiltere Kralı Charles, tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresini yaptırdı.

İngiltere Kralı Charles, tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresini yaptırdı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen resmi bir törenle halkla buluşan portre,  Sanatçı Jonathan Yeo imzası taşıyor. Fakat portrede dikkat çeken bir detay var.

İngiltere kralı Charles'ın resmi portresinde, görmüş olduğunuz gibi bir kırmızı hakimiyeti var.

İngiltere kralı Charles'ın resmi portresinde, görmüş olduğunuz gibi bir kırmızı hakimiyeti var.

Dikkatli bakarsanız, resimde kırmızı rengin kullanıldığını görebilirsiniz :)

Resmi portre, halkla buluştuğundan beri ise farklı yorumların hedefi haline geldi. Kimisi bu portrenin kraliyetin sonuna dair bir mesaj taşıdığını bile düşündü.

Resmi portre, halkla buluştuğundan beri ise farklı yorumların hedefi haline geldi. Kimisi bu portrenin kraliyetin sonuna dair bir mesaj taşıdığını bile düşündü.

Kraliyetin alevler içinde yanacağını söyleyenler, kralın kan banyosu yaptığını söyleyenler, ressamın dalga geçtiğini düşünenler...

Bütün bu sosyal medya yorumlarının ardından portrenin ressamı Jonathan Yeo'dan beklenen açıklama da geldi.

Bütün bu sosyal medya yorumlarının ardından portrenin ressamı Jonathan Yeo'dan beklenen açıklama da geldi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Yeoh 'Bir resim üzerinde ne yaparsanız yapın, anlattığınız hikayenin ne kadar açık olduğunu düşünürseniz düşünün, birileri ondan başka bir anlam çıkaracaktır' açıklaması yaptı.

"Kırmızının dikkat dağıtacağını düşündüm."

"Kırmızının dikkat dağıtacağını düşündüm."

Sanatçı Yeoh, kralın parlak renkli üniformasını tonlamak istediğini ve sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.

'Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm' diyen Yeoh, 'Bunun psikolojik bir arka planı da olabilir. Çünkü bu resmi yaparken Mart 2023'te kalp krizi geçirdim. Ama kesinlikle bunların hiçbirinin bilincinde değildim. Sadece bu rengi beğendim' açıklamasında bulunuyor.

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