İngiltere Kralı Charles'ı Hande Yener Kırmızıları İçerisinde Resmeden Ressamdan Açıklama Geldi
İngiltere Kralı Charles'ı Hande Yener Kırmızıları İçerisinde Resmeden Ressamdan Açıklama Geldi
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İngiltere Kralı Charles, tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresini yaptırdı.
İngiltere kralı Charles'ın resmi portresinde, görmüş olduğunuz gibi bir kırmızı hakimiyeti var.
Resmi portre, halkla buluştuğundan beri ise farklı yorumların hedefi haline geldi. Kimisi bu portrenin kraliyetin sonuna dair bir mesaj taşıdığını bile düşündü.
Bütün bu sosyal medya yorumlarının ardından portrenin ressamı Jonathan Yeo'dan beklenen açıklama da geldi.
"Kırmızının dikkat dağıtacağını düşündüm."
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