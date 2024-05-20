İngiltere Kralı Charles'ı Hande Yener Kırmızıları İçerisinde Resmeden Ressamdan Açıklama Geldi

Sanatçı Yeoh, kralın parlak renkli üniformasını tonlamak istediğini ve sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.

'Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm' diyen Yeoh, 'Bunun psikolojik bir arka planı da olabilir. Çünkü bu resmi yaparken Mart 2023'te kalp krizi geçirdim. Ama kesinlikle bunların hiçbirinin bilincinde değildim. Sadece bu rengi beğendim' açıklamasında bulunuyor.