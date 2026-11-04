Uğur Getirsin Diye Yere Yatıp Yüzlerce İneğin Üzerlerinden Geçmesini Bekliyorlar
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Ritüelden önce beş gün oruç tutup geceyi tapınakta geçiriyorlar
İneklerin içinde milyonlarca tanrının yaşadığına inanılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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