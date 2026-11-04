article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uğur Getirsin Diye Yere Yatıp Yüzlerce İneğin Üzerlerinden Geçmesini Bekliyorlar

Uğur Getirsin Diye Yere Yatıp Yüzlerce İneğin Üzerlerinden Geçmesini Bekliyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 15:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki bazı köylerde Diwali'nin ertesi günü ilginç bir ritüel yapılıyor. Erkekler yüzüstü yere yatıyor, süslenmiş inekler de üzerlerinden geçiyor. Köylüler böylece dileklerinin gerçekleşeceğine ve bolluk geleceğine inanıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ritüelden önce beş gün oruç tutup geceyi tapınakta geçiriyorlar

Ritüelden önce beş gün oruç tutup geceyi tapınakta geçiriyorlar

Ritüel en çok Ujjain bölgesindeki Bhidawad köyüyle biliniyor. Dhar ve Jhabua bölgelerindeki bazı köylerde de benzer kutlamalar yapılıyor. Katılımcılar Diwali'den önce beş gün oruç tutuyor ve bir geceyi köydeki tapınakta geçiriyor.

Sabah ilk iş ineklere dua ediliyor. Köylüler hayvanlarını rengarenk boyuyor, boyunlarına çan ve çiçekten kolyeler takıyor. Ardından erkekler yere yüzüstü uzanıyor ve inekler salınıyor. İnekler üzerlerinden geçerken çevredekiler dua ediyor, ilahiler söylüyor. Ritüel bittiğinde yerden kalkan katılımcılar davul eşliğinde dans ediyor.

İneklerin içinde milyonlarca tanrının yaşadığına inanılıyor

İneklerin içinde milyonlarca tanrının yaşadığına inanılıyor

Köylülerin inancına göre ineklerin içinde 330 milyon tanrı ve tanrıça yaşıyor. İneklerin üzerlerinden geçmesi de kutsanmak anlamına geliyor. Çobanlar da ritüel sırasında yıl boyunca çalıştırdıkları hayvanlardan af diliyor. Çobanların anlattığına göre gelenek, oğlu olması için dua eden bir adamın dileğinin gerçekleşmesiyle başladı. Köylüler o günden sonra ritüeli her yıl tekrarlamaya karar verdi.

Yöre halkı ritüelde kimsenin yaralanmadığını söylüyor. Küçük sıyrıklar olursa inek idrarı ve gübresiyle tedavi ediliyor. Köylüler bu maddelerin iyileştirici olduğuna inanıyor. Çevre köylerden pek çok kişi de her yıl ritüeli izlemeye geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın