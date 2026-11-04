Uğur Getirsin Diye Yere Yatıp Yüzlerce İneğin Üzerlerinden Geçmesini Bekliyorlar

Ritüel en çok Ujjain bölgesindeki Bhidawad köyüyle biliniyor. Dhar ve Jhabua bölgelerindeki bazı köylerde de benzer kutlamalar yapılıyor. Katılımcılar Diwali'den önce beş gün oruç tutuyor ve bir geceyi köydeki tapınakta geçiriyor.

Sabah ilk iş ineklere dua ediliyor. Köylüler hayvanlarını rengarenk boyuyor, boyunlarına çan ve çiçekten kolyeler takıyor. Ardından erkekler yere yüzüstü uzanıyor ve inekler salınıyor. İnekler üzerlerinden geçerken çevredekiler dua ediyor, ilahiler söylüyor. Ritüel bittiğinde yerden kalkan katılımcılar davul eşliğinde dans ediyor.