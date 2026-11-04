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Ebru Şallı'nın Dümdüz Karınla Uyandıran Tatlı Tarifi Viral Oldu

Ebru Şallı'nın Dümdüz Karınla Uyandıran Tatlı Tarifi Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 15:01
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Ebru Şallı'nın mutfakta hazırladığı çikolatalı tatlı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Şallı, yoğurt, bal, ham kakao ve hindistan cevizi yağıyla hazırladığı bu probiyotik tarifin karın şişkinliğine iyi geldiğini söylüyor. Üstelik deneyenler de bu lezzetin tadını oldukça beğeniyor!

İşte Ebru Şallı'nın viral tatlısının tarifi...

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Ebru Şallı, karın şişkinliğine iyi geldiğini söylediği probiyotik tatlının tarifini videoyla anlattı.

Fırın ya da ocak gerektirmeyen tarif, birkaç dakikada hazırlanıyor.

Fırın ya da ocak gerektirmeyen tarif, birkaç dakikada hazırlanıyor.

 Malzemeler şu şekilde:

  • 3-4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Ham kakao

  • 1 kaşık hindistan cevizi yağı

Tarifte önce yoğurt bir kaseye alınıp bal ekleniyor. Ham kakao doğrudan dökülmüyor, topaklanmaması için süzgeçle elenerek karışıma katılıyor.

Hindistan cevizi yağı ise hafifçe eritiliyor. Şallı'nın özellikle altını çizdiği nokta, yağın sıvı hale gelmesi ama sıcak olmaması.

Ebru Şallı, karışımın blenderda değil elle çırpılmasını öneriyor. Malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıldıktan sonra kase buzdolabına kaldırılıyor. Buzdolabında bekleyip kıvamı oturan tatlı, puding gibi kaşıkla yeniyor. Dilerseniz, tatlınızı yaban mersiniyle birlikte servis edebilirsiniz.

Tarifin probiyotik tarafı yoğurttan geliyor. Yoğurt, içindeki canlı kültürler sayesinde en bilinen probiyotik kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ham kakao ise tatlıya hem koyu rengini hem de hafif bitter tadını veriyor, bal da bu acılığı dengeliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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