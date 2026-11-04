Ebru Şallı'nın Dümdüz Karınla Uyandıran Tatlı Tarifi Viral Oldu
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Ebru Şallı'nın mutfakta hazırladığı çikolatalı tatlı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Şallı, yoğurt, bal, ham kakao ve hindistan cevizi yağıyla hazırladığı bu probiyotik tarifin karın şişkinliğine iyi geldiğini söylüyor. Üstelik deneyenler de bu lezzetin tadını oldukça beğeniyor!
İşte Ebru Şallı'nın viral tatlısının tarifi...
Ebru Şallı, karın şişkinliğine iyi geldiğini söylediği probiyotik tatlının tarifini videoyla anlattı.
Fırın ya da ocak gerektirmeyen tarif, birkaç dakikada hazırlanıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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