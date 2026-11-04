Ebru Şallı'nın Dümdüz Karınla Uyandıran Tatlı Tarifi Viral Oldu

Malzemeler şu şekilde:

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Ham kakao

1 kaşık hindistan cevizi yağı

Tarifte önce yoğurt bir kaseye alınıp bal ekleniyor. Ham kakao doğrudan dökülmüyor, topaklanmaması için süzgeçle elenerek karışıma katılıyor.

Hindistan cevizi yağı ise hafifçe eritiliyor. Şallı'nın özellikle altını çizdiği nokta, yağın sıvı hale gelmesi ama sıcak olmaması.

Ebru Şallı, karışımın blenderda değil elle çırpılmasını öneriyor. Malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıldıktan sonra kase buzdolabına kaldırılıyor. Buzdolabında bekleyip kıvamı oturan tatlı, puding gibi kaşıkla yeniyor. Dilerseniz, tatlınızı yaban mersiniyle birlikte servis edebilirsiniz.

Tarifin probiyotik tarafı yoğurttan geliyor. Yoğurt, içindeki canlı kültürler sayesinde en bilinen probiyotik kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ham kakao ise tatlıya hem koyu rengini hem de hafif bitter tadını veriyor, bal da bu acılığı dengeliyor.