Çoğumuz Çöpe Atıyoruz: Hint Elmasının Çekirdeği Bağırsakları Çalıştırıyor
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Son yıllarda manavlarda ve marketlerde daha sık görmeye başladığımız hint elmasını çoğumuz ortadan ikiye kesip çekirdeklerini ayıklayarak yiyoruz. Oysa diyetisyenler meyvenin kabuğuyla, etiyle ve çekirdekleriyle bütün halinde yenebildiğini hatırlatıyor. O sert minik taneler, meyvenin en lifli kısmı. Üstelik hint elması C vitamini konusunda portakalı da geride bırakıyor.
Kaynak: TODAY
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Çekirdeklerin yarısından fazlası liften oluşuyor
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100 gramında portakalın yaklaşık 4 katı C vitamini var
Yemekten önce yenince tansiyon ve kolesterol değerleri iyileşti
Çekirdekleri bütün halde yutmak yerine iyice çiğnemek gerekiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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