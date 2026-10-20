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Çoğumuz Çöpe Atıyoruz: Hint Elmasının Çekirdeği Bağırsakları Çalıştırıyor

Çoğumuz Çöpe Atıyoruz: Hint Elmasının Çekirdeği Bağırsakları Çalıştırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:55
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Son yıllarda manavlarda ve marketlerde daha sık görmeye başladığımız hint elmasını çoğumuz ortadan ikiye kesip çekirdeklerini ayıklayarak yiyoruz. Oysa diyetisyenler meyvenin kabuğuyla, etiyle ve çekirdekleriyle bütün halinde yenebildiğini hatırlatıyor. O sert minik taneler, meyvenin en lifli kısmı. Üstelik hint elması C vitamini konusunda portakalı da geride bırakıyor.

Kaynak: TODAY

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Çekirdeklerin yarısından fazlası liften oluşuyor

Çekirdeklerin yarısından fazlası liften oluşuyor

Hint elmasının içini dolduran o küçük, sert taneler aslında meyvenin en kıymetli kısımlarından biri. Brezilya'da yapılan ve Food Science and Technology dergisinde yayımlanan bir analizde, kurutulup toz haline getirilen 100 gram çekirdekte yaklaşık 64 gram diyet lifi bulundu. Bu lifin büyük kısmı çözünmeyen türden, yani bağırsakta hacim oluşturup içeriğin daha rahat ilerlemesine yardım eden cinsten. Aynı toz örneklerinde 11 gram civarında protein ve dikkat çekici miktarda demir de ölçüldü.

Bütün meyveye bakınca tablo yine iç açıcı. Orta boy tek bir hint elması yaklaşık 3 gram lif veriyor; bu da günlük ihtiyacın yüzde 12'si kadar. Bir kase dolusu doğranmış meyvede ise lif miktarı 8 grama çıkıyor. Diyetisyenler bu lifin kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu, meyvedeki magnezyumun da bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sunduğunu belirtiyor. Çekirdekleri ayıklayıp atanlar, bu lifin önemli bir bölümünü de çöpe göndermiş oluyor.

100 gramında portakalın yaklaşık 4 katı C vitamini var

100 gramında portakalın yaklaşık 4 katı C vitamini var

Kış gelince aklımıza ilk portakal ve mandalina gelse de hint elması bu yarışta onları rahatça geçiyor. 100 gram hint elmasında 220 miligramı aşan C vitamini bulunurken, aynı miktardaki portakalda bu değer 50 miligram civarında kalıyor. Tek bir meyve bile günlük önerilen miktarı tek başına karşılayabiliyor.

C vitamini bağışıklık sisteminin yanı sıra cildin esnekliğini koruyan kolajen üretiminde de görev alıyor. Hint elması ayrıca hücre yenilenmesinde rol oynayan folat açısından da küçük ama değerli bir kaynak. Kabuğuyla birlikte yenebilmesi, meyvenin besin değerinden tam olarak yararlanmayı kolaylaştırıyor.

Yemekten önce yenince tansiyon ve kolesterol değerleri iyileşti

Yemekten önce yenince tansiyon ve kolesterol değerleri iyileşti

Meyvenin faydası sindirimle sınırlı kalmıyor. Hindistan'da yapılan ve katılımcıların 12 hafta boyunca yemeklerden önce hint elması yediği bir çalışmada tansiyon ve kolesterol değerlerinde iyileşme görüldü. Katılımcıların öğünlerde daha az yağ ve karbonhidrat tükettiği de kayda geçti. Diyetisyenler bu etkide meyvedeki çözünür lifin ve kalp sağlığını destekleyen potasyumun payı olduğunu düşünüyor.

Hint elması glisemik indeksi düşük meyveler arasında sayılıyor, yani kan şekerini hızla yükseltmiyor. Yine de uzmanlar meyvenin bir tedavi yerine geçmediğinin altını çiziyor. Özellikle yaprağından yapılan özütlerin kan şekerine etkisiyle ilgili araştırmalar çoğunlukla hayvanlar üzerinde yapıldığı için henüz bir öneride bulunulmuyor.

Çekirdekleri bütün halde yutmak yerine iyice çiğnemek gerekiyor

Çekirdekleri bütün halde yutmak yerine iyice çiğnemek gerekiyor

Çekirdeklerin bu kadar faydalı olması, onları gelişigüzel yutmak için yeterli değil. Sert yapıları nedeniyle bütün halde yutulduklarında sindirilmeden geçebiliyorlar; bu yüzden iyice çiğnemek gerekiyor. Hassas midesi olanlarda yoğun lif hafif şişkinlik ve rahatsızlık yaratabiliyor. Bu kişilerin çekirdeklere azar azar alışması ya da meyveyi püre haline getirip tüketmesi daha uygun olabilir.

Bilim insanları çekirdeklerin içerdiği antioksidan bileşenlere de ilgi gösteriyor. Food Chemistry dergisinde yayımlanan kapsamlı bir derleme, meyve işlenirken atık olarak ayrılan bu tanelerin gıda sanayisinde değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, sağlık üzerindeki etkilerin kesinleşmesi için insanlar üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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