Çoğumuz Çöpe Atıyoruz: Hint Elmasının Çekirdeği Bağırsakları Çalıştırıyor

Hint elmasının içini dolduran o küçük, sert taneler aslında meyvenin en kıymetli kısımlarından biri. Brezilya'da yapılan ve Food Science and Technology dergisinde yayımlanan bir analizde, kurutulup toz haline getirilen 100 gram çekirdekte yaklaşık 64 gram diyet lifi bulundu. Bu lifin büyük kısmı çözünmeyen türden, yani bağırsakta hacim oluşturup içeriğin daha rahat ilerlemesine yardım eden cinsten. Aynı toz örneklerinde 11 gram civarında protein ve dikkat çekici miktarda demir de ölçüldü.

Bütün meyveye bakınca tablo yine iç açıcı. Orta boy tek bir hint elması yaklaşık 3 gram lif veriyor; bu da günlük ihtiyacın yüzde 12'si kadar. Bir kase dolusu doğranmış meyvede ise lif miktarı 8 grama çıkıyor. Diyetisyenler bu lifin kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu, meyvedeki magnezyumun da bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sunduğunu belirtiyor. Çekirdekleri ayıklayıp atanlar, bu lifin önemli bir bölümünü de çöpe göndermiş oluyor.