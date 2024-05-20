2000'lerde Bir Genç Zeytinli Rock Festivaline Kaç Liraya Bilet Alıyordu?

Ülkemize gelen yabancı şarkıcılar, ünlüler bir yana, yerli sanatçılar da birbirinden güzel konserler veriyordu. Üstelik konser biletleri de birçok kişinin karşılayabileceği bir fiyattan satılıyordu.

Şimdilerde bir konsere gitmek için ise günlerce, belki de aylarca birikim yapmanız gerekiyor.