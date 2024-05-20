2000'lerde Bir Genç Zeytinli Rock Festivaline Kaç Liraya Bilet Alıyordu?
2000'lerde Bir Genç Zeytinli Rock Festivaline Kaç Liraya Bilet Alıyordu?
Son yıllarda yaşanan fiyat artışları sosyal medyanın gündeminde. Öyle ki sık sık eskilerden bir fiyat listesi paylaşılıyor kullanıcılar tarafından. Bu kez de bir kişi, 2007 yılına ait Zeytinli Rock Festivali'nin bilet fiyatlarını paylaştı.
Şaşıracağınız kesin!
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2000'li yıllar ne güzeldi değil mi?
O zamanlarda üniversite okuyan bir kişiyseniz, ne demek istediğimizi en iyi siz anlarsınız.
2000'li yıllarda üniversite okuyan o şanslı nesil, ülkemizde pek çok festivalin, konserin de tadını çıkarmıştı.
Peki ülkemizin en meşhur festivallerinden olan Zeytinli Rock Festivali'nin 2000'li yıllarda bilet fiyatı ne kadardır?
Festivale günlük katılım ücreti 3 YTL, kombine ve kamp ücreti ise 10 YTL.
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Burs ücretlerini merak edenler için;
Şimdilerde ise durum böyle.
Sahne alan ünlüler de cabası!
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