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2000'lerde Bir Genç Zeytinli Rock Festivaline Kaç Liraya Bilet Alıyordu?

2000'lerde Bir Genç Zeytinli Rock Festivaline Kaç Liraya Bilet Alıyordu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 10:08

Son yıllarda yaşanan fiyat artışları sosyal medyanın gündeminde. Öyle ki sık sık eskilerden bir fiyat listesi paylaşılıyor kullanıcılar tarafından. Bu kez de bir kişi, 2007 yılına ait Zeytinli Rock Festivali'nin bilet fiyatlarını paylaştı.

Şaşıracağınız kesin!

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2000'li yıllar ne güzeldi değil mi?

2000'li yıllar ne güzeldi değil mi?
ebruyilmazblog.wordpress.com

Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, her geçen yılın yaşadığımız yıldan daha iyi olduğunu düşünüyoruz nedense. Özellikle 2000'li yılların doğallığı, samimiyeti bir farklıydı.

Pek tabii sahip olduğumuz yaşam standartları da.

O zamanlarda üniversite okuyan bir kişiyseniz, ne demek istediğimizi en iyi siz anlarsınız.

O zamanlarda üniversite okuyan bir kişiyseniz, ne demek istediğimizi en iyi siz anlarsınız.

Şimdilerde üniversite okumak ekonomik açıdan oldukça zorlayıcı bir hal almış olsa da o zamanlarda üniversite hayatının dolu dolu geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Konserler, festivaller, yurt dışı eğitimler, geziler...

2000'li yıllarda üniversite okuyan o şanslı nesil, ülkemizde pek çok festivalin, konserin de tadını çıkarmıştı.

2000'li yıllarda üniversite okuyan o şanslı nesil, ülkemizde pek çok festivalin, konserin de tadını çıkarmıştı.

Ülkemize gelen yabancı şarkıcılar, ünlüler bir yana, yerli sanatçılar da birbirinden güzel konserler veriyordu. Üstelik konser biletleri de birçok kişinin karşılayabileceği bir fiyattan satılıyordu. 

Şimdilerde bir konsere gitmek için ise günlerce, belki de aylarca birikim yapmanız gerekiyor.

Peki ülkemizin en meşhur festivallerinden olan Zeytinli Rock Festivali'nin 2000'li yıllarda bilet fiyatı ne kadardır?

Peki ülkemizin en meşhur festivallerinden olan Zeytinli Rock Festivali'nin 2000'li yıllarda bilet fiyatı ne kadardır?

Bir sosyal medya kullanıcısı, Zeytinli Rock Festivali'nin 2007 yılına ait tanıtım görselini paylaştı.

Festivale günlük katılım ücreti 3 YTL, kombine ve kamp ücreti ise 10 YTL.

Festivale günlük katılım ücreti 3 YTL, kombine ve kamp ücreti ise 10 YTL.
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2000 yılındaki asgari ücret ise yaklaşık 400 TL.

2023 yılındaki festival biletleri ise günlük 120, kombine 350, kamp ise 450 TL.

Basit bir hesapla, 2023 yılındaki asgari ücret ile yaklaşık 22 tane kombine bilet alabilirken, 2007 yılındaki asgari ücret ile yaklaşık 40 tane kombine bilet satın alabiliyorsunuz.

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Burs ücretlerini merak edenler için;

Burs ücretlerini merak edenler için;
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Şimdilerde ise durum böyle.

Şimdilerde ise durum böyle.
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Sahne alan ünlüler de cabası!

Sahne alan ünlüler de cabası!
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