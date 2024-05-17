Cumhurbaşkanı Erdoğan Et Fiyatları İçin "Elbette Her Şey Güllük Gülistanlık Diyemeyiz" Dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Et Fiyatları İçin "Elbette Her Şey Güllük Gülistanlık Diyemeyiz" Dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde tarım zirvesinde yaptığı konuşmada, çiftçilerle ilgili destek ve kararları açıklarken, et fiyatlarına da değindi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" zirvesinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında, "Elbette her şey güllük gülistanlık diyemeyiz" derken, tarımdaki fiyat artışlarının etkilerine de değindi.
"Tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Herkesin eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız."
"Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi limitlerinin artırıldığını da şu verilerle açıkladı:
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