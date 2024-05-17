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Cumhurbaşkanı Erdoğan Et Fiyatları İçin "Elbette Her Şey Güllük Gülistanlık Diyemeyiz" Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Et Fiyatları İçin "Elbette Her Şey Güllük Gülistanlık Diyemeyiz" Dedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde tarım zirvesinde yaptığı konuşmada, çiftçilerle ilgili destek ve kararları açıklarken, et fiyatlarına da değindi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" zirvesinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" zirvesinde konuştu.

Erdoğan, çiftçi kredi limitlerine yönelik açıklamaların yanında, tarım ve ekonomiye yönelik değerlendirmeler de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında, "Elbette her şey güllük gülistanlık diyemeyiz" derken, tarımdaki fiyat artışlarının etkilerine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında, "Elbette her şey güllük gülistanlık diyemeyiz" derken, tarımdaki fiyat artışlarının etkilerine de değindi.

'Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış, buna benzer sorunlarımız var. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında dalgalı hareketleri yok sayamayız' diyen Erdoğan, 'Gübre fiyatlarındaki artıştan farklı alanlardaki şikayetlere kulaklarımızı tıkayamayız.' diye de ekledi.

"Tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Herkesin eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız."

"Tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Herkesin eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sömürü düzeninin halen devam ettiğini söylerken, 'Birçok gerilimin altında su kaynakları anlaşmazlıkları yatıyor' diye de değerlendirmesini aktardı.

Tarımın, gıdanın ve suyun önemini burgulayan Erdoğan, 'Her yeni küresel kriz, gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu teyit etti' derken, 'Bölgesel riskler arttıkça rekabet kızışacak ve daha da kanlı hale gelecek' diye de uyardı.

Türkiye'nin hazırlık yapması gerektiğini belirten Erdoğan, başka türlü ciddi sıkıntılardan kurtulamayacağımızı iletti.

"Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz."

"Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz."

Erdoğan, çiftçilere destekleri açıklarken, 'Gayemiz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek' dedi. 

'Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yerelden kalkınma ilkesiyle'  kırsal kalkınma süreci başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 milyar lira sağlanacak projeyi Tarım Bakanlığı'nın açıklayacağını, projede 20 bin vatandaşa istihdam sağlanacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi limitlerinin artırıldığını da şu verilerle açıkladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi limitlerinin artırıldığını da şu verilerle açıkladı:

Ekipman kredisini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçük baş için krediyi 400 binden 600 bine, büyük baş için krediyi 1 milyondan 1 buçuk milyona çıkarıyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa ne kadar iş kolu oluşturursak ekonomimiz için o kadar güzel olacak. Genç çiftçi kredisi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya, kadın çiftçi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

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