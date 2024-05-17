Cumhurbaşkanı Erdoğan Et Fiyatları İçin "Elbette Her Şey Güllük Gülistanlık Diyemeyiz" Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sömürü düzeninin halen devam ettiğini söylerken, 'Birçok gerilimin altında su kaynakları anlaşmazlıkları yatıyor' diye de değerlendirmesini aktardı.

Tarımın, gıdanın ve suyun önemini burgulayan Erdoğan, 'Her yeni küresel kriz, gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu teyit etti' derken, 'Bölgesel riskler arttıkça rekabet kızışacak ve daha da kanlı hale gelecek' diye de uyardı.

Türkiye'nin hazırlık yapması gerektiğini belirten Erdoğan, başka türlü ciddi sıkıntılardan kurtulamayacağımızı iletti.