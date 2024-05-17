Buffett'ın Gizli Gizli Biriktirdiği Hisse Bulundu: Titanik'i Sigortalayacak Kadar Eski!
Buffett'ın Gizli Gizli Biriktirdiği Hisse Bulundu: Titanik'i Sigortalayacak Kadar Eski!
Yatırım denince ilk akla gelen isimlerden, uzun vadenin ne demek olduğunu dünyaya öğreten Warren Buffett'ın gizlice biriktirdiği hisse ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in portföyü ortada. Ancak bir hisse var ki "çaktırmadan" toplamışlar.
Chubb, mart ayında E. Jean Carroll'ın açtığı hakaret davasında Donald Trump'ın yaklaşık 92 milyon dolarlık temyiz kefaletini üstlenmeyi kabul etmişti.
Berkshire'a verilen gizlilik yetkisi sonrasında holdingin mayıs başında Omaha'da yapılan yıllık genel kurul toplantısında konu gündeme gelmedi.
CNBC haberine göre, Chubb hisseleri, mart ayı sonunda Berkshire Hathaway'in en büyük 9. yatırımı oldu.
Chubb, 1882'den bu yana 54 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olurken, batan Titanik'in kargo ve yolcu bagajlarının bir kısmını da bu şirket sigortalamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Berkshire'ın Chubb'da hisse satın alma hamlesi ise finans sektörüne yönelik yatırımlarında izlediği yönü doğrularken, ünlü portföy şirketi son birkaç ayda Ally Financial, American Express ve Bank of America'ya da yatırım yapmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın