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Buffett'ın Gizli Gizli Biriktirdiği Hisse Bulundu: Titanik'i Sigortalayacak Kadar Eski!

Buffett'ın Gizli Gizli Biriktirdiği Hisse Bulundu: Titanik'i Sigortalayacak Kadar Eski!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 17:57

Yatırım denince ilk akla gelen isimlerden, uzun vadenin ne demek olduğunu dünyaya öğreten Warren Buffett'ın gizlice biriktirdiği hisse ortaya çıktı.

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Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in portföyü ortada. Ancak bir hisse var ki "çaktırmadan" toplamışlar.

Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in portföyü ortada. Ancak bir hisse var ki "çaktırmadan" toplamışlar.

Independent haberine göre, Zürih merkezli sigorta şirketi Chubb'ın hisselerinden toplamda 6,7 milyar dolar karşılığa denk gelen yaklaşık 26 milyon hisse satın aldığı bildirdi.

Chubb, mart ayında E. Jean Carroll'ın açtığı hakaret davasında Donald Trump'ın yaklaşık 92 milyon dolarlık temyiz kefaletini üstlenmeyi kabul etmişti.

Chubb, mart ayında E. Jean Carroll'ın açtığı hakaret davasında Donald Trump'ın yaklaşık 92 milyon dolarlık temyiz kefaletini üstlenmeyi kabul etmişti.

Donald Trump ve Titanik'le çalışmış olan Chubb hisseleri, Buffett'ın ilgisiyle yüzde 8'den fazla artış gösterdi.

Berkshire'a verilen gizlilik yetkisi sonrasında holdingin mayıs başında Omaha'da yapılan yıllık genel kurul toplantısında konu gündeme gelmedi.

Berkshire'a verilen gizlilik yetkisi sonrasında holdingin mayıs başında Omaha'da yapılan yıllık genel kurul toplantısında konu gündeme gelmedi.

Berkshire Hathaway, genel olarak yatırımlarında gizlilik talep eden bir şirket olmazken, portföyü de yakından takip edilir. Ancak şirket son olarak 2020 yılında Chevron ve Verizon hisseleri alırken, benzer bir talepte bulunmuştu.

CNBC haberine göre, Chubb hisseleri, mart ayı sonunda Berkshire Hathaway'in en büyük 9. yatırımı oldu.

CNBC haberine göre, Chubb hisseleri, mart ayı sonunda Berkshire Hathaway'in en büyük 9. yatırımı oldu.

Berkshire'ın sigorta sektöründe Geico, General Re gibi şirketlerde de hisseleri bulunuyor. Geçen aylarda büyük miktarda satılan Apple hisseleriyle de gündeme gelmişti.

Chubb, 1882'den bu yana 54 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olurken, batan Titanik'in kargo ve yolcu bagajlarının bir kısmını da bu şirket sigortalamıştı.

Chubb, 1882'den bu yana 54 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olurken, batan Titanik'in kargo ve yolcu bagajlarının bir kısmını da bu şirket sigortalamıştı.
twitter.com

110 yıl önce bugün, Titanik bir buzdağına çarptı. Üç saatten kısa bir süre sonra da battı. Şirketlerimiz geminin ödeme sigortasına katılmış (hasar kayıtlarından biri burada gösteriliyor) ayrıca bazı kargo ve yolcu bagajlarını da sigortalamıştı.

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Berkshire'ın Chubb'da hisse satın alma hamlesi ise finans sektörüne yönelik yatırımlarında izlediği yönü doğrularken, ünlü portföy şirketi son birkaç ayda Ally Financial, American Express ve Bank of America'ya da yatırım yapmıştı.

Berkshire'ın Chubb'da hisse satın alma hamlesi ise finans sektörüne yönelik yatırımlarında izlediği yönü doğrularken, ünlü portföy şirketi son birkaç ayda Ally Financial, American Express ve Bank of America'ya da yatırım yapmıştı.
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