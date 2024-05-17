Buffett'ın Gizli Gizli Biriktirdiği Hisse Bulundu: Titanik'i Sigortalayacak Kadar Eski!

110 yıl önce bugün, Titanik bir buzdağına çarptı. Üç saatten kısa bir süre sonra da battı. Şirketlerimiz geminin ödeme sigortasına katılmış (hasar kayıtlarından biri burada gösteriliyor) ayrıca bazı kargo ve yolcu bagajlarını da sigortalamıştı.