Berlin Duvarı'na Gecekondu Dikerek Tarihin Seyrini Değiştiren Yozgatlı Osman Kalın'ın İlginç Hikayesi
Berlin Duvarı'na Gecekondu Dikerek Tarihin Seyrini Değiştiren Yozgatlı Osman Kalın'ın İlginç Hikayesi
Berlin'de yaşayan Yozgatlı Hacı Osman'ın tarihin seyrini değiştirebilecek ilginç hikayesini biliyor muydunuz? 1982'de Berlin Duvarı'nın doğusunda kendisine bir gecekondu inşa ederek Doğu ve Batı Almanya arasında adeta bir köprü olan Osman Kalın, kendisine karşı gelen bütün yetkililere karşı çıkmıştı.
Kaynak: BBC Türkçe
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Berlin'de bulunan bu gecekondunun oldukça ilginç bir hikayesi var. Her şey Yozgat'ta yaşayan Osman Kalın'ın Berlin'e göç etmesiyle başlıyor.
BBC'nin aktardığına göre, evin inşa edildiği Doğu ve Batı sınırını dik açıyla kesen bir sokak vardı. Fakat duvarı inşa edenler, duvarı kavisli bir şekilde devam ettirmek yerine düz devam ettirmeyi tercih etmişlerdi.
Osman Kalın, Berlin Duvarı'nın ortasında kalan bu çöplük alanı görmüş ve orayı öncelikle bir bahçeye, daha sonra da eve dönüştürmeyi başarmıştı.
Batı Almanya'nın sürekli sorun çıkardığını gören Doğu Almanya, Osman Amca'nın toprağını özgürce kullanmasına izin vermişti. Öyle ki Osman Amca, Doğu tarafındaki askerlere bahçesinden soğan ve sarımsak bile veriyordu.
Osman Kalın'ın torunu Funda Kalın ise dedesinden kalan mirası korumayı başarmış.
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Funda Kalın, dedesinin tarihi evini 17 yaşında aldığı sanat dersinde 'ünlü tarihi binalar' konusunda işlediklerini anlatıyor.
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