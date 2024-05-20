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Berlin Duvarı'na Gecekondu Dikerek Tarihin Seyrini Değiştiren Yozgatlı Osman Kalın'ın İlginç Hikayesi

Berlin Duvarı'na Gecekondu Dikerek Tarihin Seyrini Değiştiren Yozgatlı Osman Kalın'ın İlginç Hikayesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 12:28

Berlin'de yaşayan Yozgatlı Hacı Osman'ın tarihin seyrini değiştirebilecek ilginç hikayesini biliyor muydunuz? 1982'de Berlin Duvarı'nın doğusunda kendisine bir gecekondu inşa ederek Doğu ve Batı Almanya arasında adeta bir köprü olan Osman Kalın, kendisine karşı gelen bütün yetkililere karşı çıkmıştı. 

Kaynak: BBC Türkçe

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Berlin'de bulunan bu gecekondunun oldukça ilginç bir hikayesi var. Her şey Yozgat'ta yaşayan Osman Kalın'ın Berlin'e göç etmesiyle başlıyor.

Berlin'de bulunan bu gecekondunun oldukça ilginç bir hikayesi var. Her şey Yozgat'ta yaşayan Osman Kalın'ın Berlin'e göç etmesiyle başlıyor.

Doğu ve Batı Berlin'in sınırında bulunan ev, şimdilerde grafitilerle renklenmiş, turistlerin uğrak bir noktası haline gelmiş olsa da zamanında çok büyük savaşlar vermişti. 

Osman Kalın'ın inşa ettiği bu evin 1961-1989 yılları arasında bahçesinde Berlin Duvarı bulunuyordu!

BBC'nin aktardığına göre, evin inşa edildiği Doğu ve Batı sınırını dik açıyla kesen bir sokak vardı. Fakat duvarı inşa edenler, duvarı kavisli bir şekilde devam ettirmek yerine düz devam ettirmeyi tercih etmişlerdi.

BBC'nin aktardığına göre, evin inşa edildiği Doğu ve Batı sınırını dik açıyla kesen bir sokak vardı. Fakat duvarı inşa edenler, duvarı kavisli bir şekilde devam ettirmek yerine düz devam ettirmeyi tercih etmişlerdi.

İşin ilginç tarafı ise 350 metrekarelik bu alanın ne Batı Almanya ne de Doğu Almanya tarafından el konulamamasıydı. Buradaki boş arsa, zamanla insanların çöplerini attıkları bir alan haline gelmişti. Ta ki Yozgatlı Osman Kalın bu bölgeye gelene kadar.

Osman Kalın, Berlin Duvarı'nın ortasında kalan bu çöplük alanı görmüş ve orayı öncelikle bir bahçeye, daha sonra da eve dönüştürmeyi başarmıştı.

Osman Kalın, Berlin Duvarı'nın ortasında kalan bu çöplük alanı görmüş ve orayı öncelikle bir bahçeye, daha sonra da eve dönüştürmeyi başarmıştı.

Kayısı ağaçları, elma ağaçları, soğan, sarımsak ekerek atıl kalan bir bölgeyi bahçeye dönüştüren Yozgatlı amcamız, sık sık da Alman güçlerinin sorularına maruz kalıyordu. 

Doğu Almanya, duvardan uzak kalması şartıyla Osman amcanın bu alanı kullanmasına izin vermişti. Doğu izin verdi vermesine ancak bu kez de Batı sorun çıkarmaya başlamıştı.

Batı Almanya'nın sürekli sorun çıkardığını gören Doğu Almanya, Osman Amca'nın toprağını özgürce kullanmasına izin vermişti. Öyle ki Osman Amca, Doğu tarafındaki askerlere bahçesinden soğan ve sarımsak bile veriyordu.

Batı Almanya'nın sürekli sorun çıkardığını gören Doğu Almanya, Osman Amca'nın toprağını özgürce kullanmasına izin vermişti. Öyle ki Osman Amca, Doğu tarafındaki askerlere bahçesinden soğan ve sarımsak bile veriyordu.

Batı Berlin Belediyesi ne kadar müdahale ederse etsin Hacı Osman'ın toprağı Doğu Berlin'de kalmıştı. Belediye zorluk çıkartsa bu kez sorun uluslararası düzeye taşınacaktı. 

Osman Amca'nın evi, yıkılmadan yıllarca Berlin Duvarı'nın ortasındaki yerini kurdu.

Osman Kalın'ın torunu Funda Kalın ise dedesinden kalan mirası korumayı başarmış.

Osman Kalın'ın torunu Funda Kalın ise dedesinden kalan mirası korumayı başarmış.

Osman Amca, 2018 yılının Nisan ayında, 96 yaşında hayatını kaybetmiş. Fakat oğlu Mehmet ve torunu Funda, gelen sayısız teklifi reddederek kendilerine kalan bu tarihi mirası korumak istemiş.

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Funda Kalın, dedesinin tarihi evini 17 yaşında aldığı sanat dersinde 'ünlü tarihi binalar' konusunda işlediklerini anlatıyor.

Funda Kalın, dedesinin tarihi evini 17 yaşında aldığı sanat dersinde 'ünlü tarihi binalar' konusunda işlediklerini anlatıyor.

BBC'nin aktardığına göre, Funda Kalın, 'Henüz 17 yaşındayken sanat dersinde öğretmenim ünlü tarihi binaları gösterip, hikâyelerini anlatıyordu. Dedemin ağaç evi de bunlardan biriydi' diyor.

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