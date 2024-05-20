Berlin Duvarı'na Gecekondu Dikerek Tarihin Seyrini Değiştiren Yozgatlı Osman Kalın'ın İlginç Hikayesi

İşin ilginç tarafı ise 350 metrekarelik bu alanın ne Batı Almanya ne de Doğu Almanya tarafından el konulamamasıydı. Buradaki boş arsa, zamanla insanların çöplerini attıkları bir alan haline gelmişti. Ta ki Yozgatlı Osman Kalın bu bölgeye gelene kadar.