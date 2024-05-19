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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 16:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık.   Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Dünyadaki en büyük iki imparatorluk zirvesinde nasıl gözüküyordu?

1. Dünyadaki en büyük iki imparatorluk zirvesinde nasıl gözüküyordu?

2. 1845 ve günümüzde İrlanda'nın popülasyon dağılımı.

2. 1845 ve günümüzde İrlanda'nın popülasyon dağılımı.

3. Eurovison'da son 20 yılda ülkelerin en çok puan aldıkları ülkeler.

3. Eurovison'da son 20 yılda ülkelerin en çok puan aldıkları ülkeler.

4. Kore'de doğum oranı.

4. Kore'de doğum oranı.

5. Ülkelerin en son kazandıkları Eurovision şarkıları.

5. Ülkelerin en son kazandıkları Eurovision şarkıları.
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6. Rusya'nın coğrafi haritası.

6. Rusya'nın coğrafi haritası.

7. Biranın ismine göre Avrupa'nın ayrıldığı 4 kategori.

7. Biranın ismine göre Avrupa'nın ayrıldığı 4 kategori.

8. En çok vejeteryana sahip ülkeler.

8. En çok vejeteryana sahip ülkeler.

9. Dünyada çöller nerede bulunuyor?

9. Dünyada çöller nerede bulunuyor?

10. Akdeniz iklimi olan bölgeler.

10. Akdeniz iklimi olan bölgeler.
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11. Dünyanın en kuru ve nemli ülkeleri.

11. Dünyanın en kuru ve nemli ülkeleri.

12. Amerikan eyaletlerinde mısır tarlaları.

12. Amerikan eyaletlerinde mısır tarlaları.

13. Bütün buzlar erirse Avrupa haritası.

13. Bütün buzlar erirse Avrupa haritası.

14. Japonya merkezli bir Asya haritası nasıl gözükürdü?

14. Japonya merkezli bir Asya haritası nasıl gözükürdü?

15. Amerika'da dakika başı kesilen tavuk sayısı.

15. Amerika'da dakika başı kesilen tavuk sayısı.

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