Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
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1. Dünyadaki en büyük iki imparatorluk zirvesinde nasıl gözüküyordu?
2. 1845 ve günümüzde İrlanda'nın popülasyon dağılımı.
3. Eurovison'da son 20 yılda ülkelerin en çok puan aldıkları ülkeler.
4. Kore'de doğum oranı.
5. Ülkelerin en son kazandıkları Eurovision şarkıları.
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6. Rusya'nın coğrafi haritası.
7. Biranın ismine göre Avrupa'nın ayrıldığı 4 kategori.
8. En çok vejeteryana sahip ülkeler.
9. Dünyada çöller nerede bulunuyor?
10. Akdeniz iklimi olan bölgeler.
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11. Dünyanın en kuru ve nemli ülkeleri.
12. Amerikan eyaletlerinde mısır tarlaları.
13. Bütün buzlar erirse Avrupa haritası.
14. Japonya merkezli bir Asya haritası nasıl gözükürdü?
15. Amerika'da dakika başı kesilen tavuk sayısı.
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