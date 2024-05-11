Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MapPorn/top/...
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.
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1. Amerika'da sünnet oranları.
2. Avrupa'nın en zengin ülkeleri.
3. Ülkelerdeki referandum sayısı.
4. Roma İmparatorluğu tarafından topraklar ne kadar süre yönetilmişti?
5. Uzaydan Birleşik Krallıklar ve İrlanda'nın görüntüsü.
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6. 2023 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirler.
7. Ülkende benzini kendin mi alıyorsun yoksa çalışanlar mı var?
8. 1500-1900 yılları arasında köle ticareti.
9. Çin'de yüksek hızlı demiryolu değişimi.
10. Polanya'nın etnik haritası.
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11. Ülkelerde daha çok kedi mi var yoksa köpek mi?
12. Avrupa'da ev sahibi insan yüzdesi.
13. Avrupa'da deprem riski.
14. Portekizce'nin konuşulduğu ülkeler.
15. Avrupa başkentlerindeki en soğuk ay ortalama kaç dereceydi?
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