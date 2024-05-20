İnsanların Birer Ayrıcalık Değilmiş Gibi Davrandığı Fakat Dibine Kadar 'Sınıfsal' da Olan Durumlar
İnsanların Birer Ayrıcalık Değilmiş Gibi Davrandığı Fakat Dibine Kadar 'Sınıfsal' da Olan Durumlar
Geçtiğimiz ay sosyal medya bir kelimeyle sarsıldı: Sınıfsal. Denizden sonra yenen hamburgerin sınıfsal olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, ortalığı birbirine kattı.
Bu kez de insanların aslında birer ayrıcalık değilmiş gibi davrandığı fakat dibine kadar ayrıcalık olan durumlar tartışıldı.
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Denizden çıktıktan sonra yenilen hamburger sınıfsal mıdır?
Bu kez de bir sosyal medya kullancısı "insanların ayrıcalık değilmiş gibi davrandığı fakat aslında bir ayrıcalık olan" durumların neler olduğunu sordu.
"Gözlüksüz veya lenssiz görebilmek"
"Her güne sağlıklı, ağrısız bir şekilde uyanmak"
Ya da kısaca "uyanmak"
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"İşinizden nefret ediyorsanız istifa edebilmek"
"Uykuya dalabilmek ve uyuyabilmek"
"Ekonomik açıdan düzenli ve güvenli bir ülkede yaşamak"
"Senin için üzülen birinin olması..."
"Senin başarını ve mutluluğunu görmek isteyen insanlara sahip olmak. İnsanlar çok kötü çevrelere sahip olabiliyor."
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"Birbirini seven ebeveynlere sahip olmak."
"İstediğin zaman uyuyabilmek"
"Huzurlu bir ev"
"Güneşte gözlerini açabilmek"
"Ailenizden maddi destek almak"
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