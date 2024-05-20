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İnsanların Birer Ayrıcalık Değilmiş Gibi Davrandığı Fakat Dibine Kadar 'Sınıfsal' da Olan Durumlar

İnsanların Birer Ayrıcalık Değilmiş Gibi Davrandığı Fakat Dibine Kadar 'Sınıfsal' da Olan Durumlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 11:18

Geçtiğimiz ay sosyal medya bir kelimeyle sarsıldı: Sınıfsal. Denizden sonra yenen hamburgerin sınıfsal olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, ortalığı birbirine kattı. 

Bu kez de insanların aslında birer ayrıcalık değilmiş gibi davrandığı fakat dibine kadar ayrıcalık olan durumlar tartışıldı.

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Denizden çıktıktan sonra yenilen hamburger sınıfsal mıdır?

Denizden çıktıktan sonra yenilen hamburger sınıfsal mıdır?
twitter.com

Bir sosyal medya kullanıcısının yapmış olduğu bu yorum, kullanıcıları resmen birbirine düşürdü. Kimisi çıkıp sınıfsal olduğunu savunurken kimisi de tam tersini savunuyordu.

Öyle ki tartışmalar bir türlü durulmak bilmedi;

Bu kez de bir sosyal medya kullancısı "insanların ayrıcalık değilmiş gibi davrandığı fakat aslında bir ayrıcalık olan" durumların neler olduğunu sordu.

Bu kez de bir sosyal medya kullancısı "insanların ayrıcalık değilmiş gibi davrandığı fakat aslında bir ayrıcalık olan" durumların neler olduğunu sordu.
twitter.com

Gelen cevaplara bir bakalım!

"Gözlüksüz veya lenssiz görebilmek"

"Gözlüksüz veya lenssiz görebilmek"
twitter.com

"Her güne sağlıklı, ağrısız bir şekilde uyanmak"

"Her güne sağlıklı, ağrısız bir şekilde uyanmak"
twitter.com

Ya da kısaca "uyanmak"

Ya da kısaca "uyanmak"
twitter.com
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"İşinizden nefret ediyorsanız istifa edebilmek"

"İşinizden nefret ediyorsanız istifa edebilmek"
twitter.com

"Uykuya dalabilmek ve uyuyabilmek"

"Uykuya dalabilmek ve uyuyabilmek"
twitter.com

"Ekonomik açıdan düzenli ve güvenli bir ülkede yaşamak"

"Ekonomik açıdan düzenli ve güvenli bir ülkede yaşamak"
twitter.com

"Senin için üzülen birinin olması..."

"Senin için üzülen birinin olması..."
twitter.com

"Senin başarını ve mutluluğunu görmek isteyen insanlara sahip olmak. İnsanlar çok kötü çevrelere sahip olabiliyor."

"Senin başarını ve mutluluğunu görmek isteyen insanlara sahip olmak. İnsanlar çok kötü çevrelere sahip olabiliyor."
twitter.com
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"Birbirini seven ebeveynlere sahip olmak."

"Birbirini seven ebeveynlere sahip olmak."
twitter.com

"İstediğin zaman uyuyabilmek"

"İstediğin zaman uyuyabilmek"
twitter.com

"Huzurlu bir ev"

"Huzurlu bir ev"
twitter.com

"Güneşte gözlerini açabilmek"

"Güneşte gözlerini açabilmek"
twitter.com

"Ailenizden maddi destek almak"

"Ailenizden maddi destek almak"
twitter.com

Peki sizin için bu sorunun cevabı nedir?

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