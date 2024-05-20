İnsanların Birer Ayrıcalık Değilmiş Gibi Davrandığı Fakat Dibine Kadar 'Sınıfsal' da Olan Durumlar

Geçtiğimiz ay sosyal medya bir kelimeyle sarsıldı: Sınıfsal. Denizden sonra yenen hamburgerin sınıfsal olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, ortalığı birbirine kattı.

Bu kez de insanların aslında birer ayrıcalık değilmiş gibi davrandığı fakat dibine kadar ayrıcalık olan durumlar tartışıldı.