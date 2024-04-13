Hamburger Üzerinden Başlayan Sınıf Tartışması Aldı Başını Gitti: Sınıfsal Neydi, Ne Demekti?
Hamburger Üzerinden Başlayan Sınıf Tartışması Aldı Başını Gitti: Sınıfsal Neydi, Ne Demekti?
Sosyal medyada yeni bir tartışmanın kilidi açıldı: sınıfsallık. Denizden çıkınca yenen bir hamburgerin sınıfsal olduğunu söyleyen kullanıcı, kafaları karıştırdı.
Kimileri sınıfsal dedi, kimileri değil dedi. Tartışmalar ise gün geçtikçe alevlendi.
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Pek çok kişi çocukluğunda, yetişkinliğinde sınıf ayrımını iliklerine kadar hissettiği zamanlar yaşamıştır.
Sınıf ayrımı sosyal medyanın en çok tartışılan konularından olsa da, yapılan son bir paylaşım sınıf tartışmasını iyice alevlendirdi.
Bir kullanıcı, denizden çıktıktan sonra yenen hamburgerin aslında sınıfsal olduğunu söyledi.
Sınıf tartışmaları ise tam gaz devam ediyor;
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Peki başka neler sınıfsal?
Mesela;
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