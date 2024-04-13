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Hamburger Üzerinden Başlayan Sınıf Tartışması Aldı Başını Gitti: Sınıfsal Neydi, Ne Demekti?

Hamburger Üzerinden Başlayan Sınıf Tartışması Aldı Başını Gitti: Sınıfsal Neydi, Ne Demekti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 15:01

Sosyal medyada yeni bir tartışmanın kilidi açıldı: sınıfsallık. Denizden çıkınca yenen bir hamburgerin sınıfsal olduğunu söyleyen kullanıcı, kafaları karıştırdı. 

Kimileri sınıfsal dedi, kimileri değil dedi. Tartışmalar ise gün geçtikçe alevlendi.

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Pek çok kişi çocukluğunda, yetişkinliğinde sınıf ayrımını iliklerine kadar hissettiği zamanlar yaşamıştır.

Pek çok kişi çocukluğunda, yetişkinliğinde sınıf ayrımını iliklerine kadar hissettiği zamanlar yaşamıştır.

İçinizde kalan bir oyuncak, pahalı kıyafetler, gidemediğiniz bir mekan veya sizin gidebildiğiniz ancak arkadaşlarınızın gidemediği mekanlar...

Sınıf ayrımı sosyal medyanın en çok tartışılan konularından olsa da, yapılan son bir paylaşım sınıf tartışmasını iyice alevlendirdi.

Sınıf ayrımı sosyal medyanın en çok tartışılan konularından olsa da, yapılan son bir paylaşım sınıf tartışmasını iyice alevlendirdi.

Kimi sınıfsal ayrımlara herkes hak verirken kimi ayrımların biraz yüzeysel kaldığına, aslında bu ayrımların sınıftan kaynaklanmadığına tanık olmuşsunuzdur. Bunun son örneği de yaşanmış oldu.

Bir kullanıcı, denizden çıktıktan sonra yenen hamburgerin aslında sınıfsal olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı, denizden çıktıktan sonra yenen hamburgerin aslında sınıfsal olduğunu söyledi.
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Haliyle paylaşımı gören sosyal medya halkı resmen ikiye bölündü.

Sınıf tartışmaları ise tam gaz devam ediyor;

Sınıf tartışmaları ise tam gaz devam ediyor;
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Peki başka neler sınıfsal?

Peki başka neler sınıfsal?
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Mesela;

Mesela;
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