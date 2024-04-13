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İki Çocuklu Bir Aile Eminönü'nü Gezmeye Evlerinde Yaptıkları Sandviçle Gitti: 15 Liraya Bir Tane Su Aldık

İki Çocuklu Bir Aile Eminönü'nü Gezmeye Evlerinde Yaptıkları Sandviçle Gitti: 15 Liraya Bir Tane Su Aldık

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 13:00

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İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu yaşandı. Pek çok vatandaş ücretsiz toplu taşıma ile İstanbul sokaklarını doldurdu. İki çocuklu bir aile de uzun bir sürenin ardından Eminönü'ne gitti. Anne, evinde yaptığı sandviç ve börek sayesinde yalnızca 15 TL harcadıklarını söyledi.

Kaynak: TikTok/Esengül Kırtay

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İstanbul'da iki senenin ardından ilk kez Eminönü'ne giden bir anne, iki çocuğunun yaşadığı sevinci paylaştı.

İstanbul'da iki senenin ardından ilk kez Eminönü'ne giden bir anne, iki çocuğunun yaşadığı sevinci paylaştı.

Eminönü ve Kadıköy'e gittikleri anları paylaşan kullanıcı, çocuklarının çok mutlu olduğunu söyledi. Paylaşımda ise dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı.

Anne, evinde yaptığı sandviç ve börek sayesinde dışarıda sadece 15 TL harcadıklarını söyleyerek "iyi ki öyle yapmışız, her şey çok pahalıydı" dedi.

Anne, evinde yaptığı sandviç ve börek sayesinde dışarıda sadece 15 TL harcadıklarını söyleyerek "iyi ki öyle yapmışız, her şey çok pahalıydı" dedi.

2 saat gidiş 2 saat dönüş ile İstanbul'un gözde mekanları Eminönü ve Kadıköy'ü gezme fırsatı elde eden aile, dışarıda sadece bir tane su aldı.

İki çocuklu aile, yaşadıkları şehri bayramda gezerken, yalnızca evlerinden getirdikleri yemek durumunda kaldı.

İşte o anlar;

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