İki Çocuklu Bir Aile Eminönü'nü Gezmeye Evlerinde Yaptıkları Sandviçle Gitti: 15 Liraya Bir Tane Su Aldık

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu yaşandı. Pek çok vatandaş ücretsiz toplu taşıma ile İstanbul sokaklarını doldurdu. İki çocuklu bir aile de uzun bir sürenin ardından Eminönü'ne gitti. Anne, evinde yaptığı sandviç ve börek sayesinde yalnızca 15 TL harcadıklarını söyledi.

Kaynak: TikTok/Esengül Kırtay